Sono stati completati i lavori del secondo stralcio

È fissata ufficialmente per sabato mattina alle 11:00 l’apertura nel secondo tratto del Lungomare Sud di Misano Adriatico. Il secondo stralcio dei lavori di restyling, avviato lo scorso ottobre, è stato ultimato in questi giorni, in tempo per consegnare alla città un lungomare riqualificato in vista della stagione estiva.

Il completamento dell’opera sarà festeggiato con una performance dal vivo del pianista Stefano Zambardino e con un aperitivo organizzato dallo IAL di Riccione, al quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

Si completa, così, un progetto sostanzioso di 2.900.000 euro (di cui 1.750.000 finanziati dalla Regione Emilia – Romagna), realizzato in due step. Il primo, ultimato un anno fa, ha riguardato il tratto, di circa 700 metri, compreso tra Via D’Azeglio e Via Passeggiata dei Fiori. Il secondo tratto, recentemente terminato, ha interessato il camminamento che da Via Passeggiata dei Fiori conduce a piazza Colombo, nel cuore di Portoverde.

Nell’ambito del secondo stralcio è stata riqualificata anche l’area di sosta di Via dei Gigli, con la realizzazione di un “parcheggio – giardino” con più di 100 posti auto.

Il progetto complessivo aveva come obiettivo quello di riqualificare la camminata sul lungomare, ridisegnare l’affaccio su Portoverde.

L’area complessiva interessata si estende su 25.000 metri quadri, di cui 4.000 in precedenza attraversati da strade che, dopo l’intervento, sono stati riconvertiti alla mobilità lenta e ad una forte presenza di verde, con l’inserimento di 4.200 arbusti, 150 alberi, 7.000 mq prato e l’impiego di 400 irrigatori e 8 km di ala gocciolante.

Il vecchio marciapiede è stato sostituito con uno ben più ampio, pavimentato con 3.000 metri quadri di pietra naturale (quarzite brasiliana, porfido, marmo, pietra di Luserna) ed affiancato da una nuova pista ciclabile che si inserisce all’interno della ciclovia Adriatica, per il transito in piena sicurezza dei ciclisti.

Nella pavimentazione sono state realizzate delle figure marine da scoprire lungo la passeggiata. A completamento dell’opera sono stati messi a dimora piante e arbusti.