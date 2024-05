Ecco il calendario dei prossimi incontri

È uscito in questi giorni uno studio pubblicato su Open Polis che certifica una maggiore dell’esposizione alla povertà dei nuclei monogenitoriali che in oltre 8 casi su 10 sono composti dalla madre sola con figli a carico soprattutto dopo il covid. Nel 2021, infatti, l’incidenza della deprivazione tra bambini e ragazzi in famiglie con un solo genitore è salita di due punti, al 16,9%, rispetto al 2017 (14,9%). Parliamo di situazioni familiari in cui sono presenti alcuni segnali di fragilità che possono andare dalla difficoltà di assicurare pasti sani al non poter sostituire gli indumenti, dal non riscaldare adeguatamente la casa all’impossibilità di acquistare giochi oppure permettersi libri o attività di svago. Un tema che ovviamente tocca tutti i territori. Secondo il report demografico realizzato dagli uffici comunale, a Rimini, le famiglie continuano a registrare un aumento: il 2023 si è chiuso con un incremento di +321 nuclei rispetto al 2022 e un +3.938 in riferimento a dieci anni fa, con un totale complessivo di 68.832 famiglie, di cui 8027, ovvero il 12% del totale, monogenitoriali.

Nel mese di maggio, in cui si celebra la Giornata internazionale delle famiglie, se ne parlerà in occasione del calendario di incontri promosso all’interno del progetto ‘Tante Famiglie, una città’, un’iniziativa pensata per rinforzare il tessuto sociale del territorio, promuovendo valori di inclusione e assistenza reciproca nell’ambito di una nuova visione del sociale che chiama a raccolta tutta la comunità e non solo gli operatori del settore.

Dopo la prima data inaugurata nell’ambito del Marecchia Dream Fest continua così una fitta programmazione di momenti dedicati ai nuclei familiari del territorio, così da creare occasioni di conoscenza, di riflessione e di svago.

Venerdì 10 maggio

UN APERITIVO SENZA CONFINI

A cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

I ragazzi di Casa Karibu, all’interno del progetto SAI MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) del Comune di Rimini, vi aspettano per un aperitivo multietnico. Ci sarà la possibilità di conoscere i ragazzi sia personalmente che attraverso un’esperienza culinaria senza frontiere. Per informazioni e prenotazioni 347 5645069

dalle ore 18:00 Casa Karibu, via Salvini n. 10, Rimini

Mercoledì 15 – 22 maggio

DURANTE E DOPO DI NOI

A cura del Consorzio Mosaico

Il Consorzio Mosaico organizza un ciclo di 3 incontri volti ad illustrare gli strumenti giuridici per il “Durante e Dopo di Noi” con l’Avv. Francesca Vitulo.

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 – presso Sala Marvelli c/o Provincia di Rimini – Via Dario Campana, 64 – Rimini

Per informazioni e prenotazioni 0541.676752

Venerdì 17 maggio

APERITIVO ETNICO A CASA BORGATTI

A cura di Fondazione San Giuseppe e Il Millepiedi coop.soc.

Promuovere l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati attraverso il linguaggio universale del cibo. Un’occasione di scambio e convivialità.

Per Informazioni e prenotazioni: https://borgattieventi.wordpress.com/

dalle 18:00 alle 20:00

Casa Borgatti, Via Borgatti 19, Rimini

Sabato 18 aprile

DIVERTIAMOCI INTRECCIANDO… FILI, RAPPORTI, AMICIZIE

A cura dell’Associazione Crisalide ODV – Progetto Paesaggi Sociali

L’Associazione Crisalide propone a bambini di età scolare e agli adulti accompagnatori un’attività costruttiva e coinvolgente nel verde del Parco Cervi.

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – presso parco Cervi, previa prenotazione al 3273228746 entro il 16 maggio. In caso di maltempo, l’attività sarà svolta nella sede dell’associazione,

via XX Settembre 16, Rimini

Domenica 19 Maggio

FESTA DELLE FAMIGLIE

a cura del Centro per le Famiglie e delle associazioni del territorio

ore 17:00 presso il Parco Pertini, Via Niccolò Tommaseo – Rimini

Informafamiglie: punto informativo del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, su servizi e iniziative d’interesse per le famiglie

Tante famiglie una città: progetto di vicinanza solidale del Distretto di Rimini, che si propone di offrire supporto a famiglie in situazione di fragilità con l’affiancamento di cittadini volontari che offrono il loro tempo e sostegno. E’ attiva la ricerca dei volontari!

Angolo 0-3 anni: spazio pensato per i più piccoli e i loro accompagnatori, con angolo morbido per i bebè, installazioni sensoriali per bambini e bambine costruite con materiali di uso comune e riciclo e attività di manipolazione. A cura de Il Millepiedi coop. soc.

Laboratorio “L’orto dei bambini” a cura de “Gli orti Astolfi” e Punto Verde coop.soc.

Associazioni e realtà del territorio presenti con banchetto informativo e laboratori per grandi e piccini:

Letture di albi illustrati per bambini sul tema delle famigliea cura dell’Associazione I Colori dell’Adozione – ODV.

Attività per bambini: “Ti racconto una storia…”

Accanto allo stand in uno spazio riservato ci saranno momenti di lettura o racconto di fiabe riservato ai bambini dai 3 anni a cura dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza

CoRNer, il nuovo Informagiovani del Comune di Rimini, si presenta! Vieni a conoscerci e scopri il portale www.cornergiovani.it dove troverai informazioni, opportunità, eventi dedicati agli adolescenti e giovani riminesi. Esplora, dialoga, partecipa.

Punto informativo e laboratori per bambini Comunità Papa Giovanni XXIII

Punto informativo progetto Indovina chi viene a cena dell’Associazione Vite in Transito

Ludobus “Scombussolo – Giochi per Tutti”

Attività per adulti e bambini dai 5 anni in su.

I partecipanti potranno utilizzare liberamente circa 40 giochi in legno delle seguenti tipologie: giochi di abilità, giochi di lancio, giochi d’ingegno e giochi del mondo.

ore 19:00 “Il nostro mare in tavola”

cena gratuita offerta dall’Associazione Rimini per tutti in collaborazione con Little Fish



Martedì 21 maggio

STORIE CON IL CUORE

A cura del Centro per le Famiglie Rimini

Letture nel Chiostro per parlare di accoglienza

Rivolto a bambini da 3 a 6 anni accompagnati da un adulto

Iscrizione da Martedì 14 maggio tel.0541-793860

ore 17:00 – Presso il Centro per le Famiglie – Piazzetta dei Servi, 1 Rimini

Venerdì 24 maggio

LA MIGLIORE VERSIONE DI ME

Spettacolo teatrale nato dalla raccolta di interviste fatte a famiglie e operatori direttamente coinvolti nell’affidamento familiare.

Di e con Silvia Frasson, in collaborazione con Dalla Parte dei Bambini ODV – Associazione per la promozione dell’affidamento e dell’adozione.

ore 17.30 – Cinema Teatro Tiberio, Via S.Giuliano 16 – Rimini

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

DOMENICA 26 MAGGIO

BURRACO A CLEMENTINI

A cura di Fondazione San Giuseppe e Il Millepiedi coop. soc.

Attività di autofinanziamento ad offerta libera per aprire al territorio la nostra comunità, per offrire momenti di svago, stimolare la collaborazione con la città e assaggiare le nostre merende.

I partecipanti che hanno bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni potranno usufruire del servizio di attività e gioco proposto dagli ospiti di Casa Clementini.

dalle ore 14.00 presso Casa Clementini, Via Clementini 23 Rimini

Per informazioni e prenotazioni 3407867959

Lunedì 27 maggio

Diventare genitori, diventare figli: nuove sfide dell’accoglienza familiare

Giornata di studio rivolta ad operatori e famiglie sui nuovi scenari giuridici e psicosociali dell’affido e dell’adozione

dalle 9.00 alle 16.30 – presso Cinema Teatro Tiberio, via S.Giuliano 16, Rimini

Per informazioni e iscrizioni: Centro per le famiglie 0541.793860

Giovedì 30 maggioore 21:00

LA MIA CASA È LA TUA

Un piccolo grande viaggio nel mondo dell’accoglienza.

Racconti e storie di accoglienza in famiglia. Un’esperienza di bene possibile a tutti.

A cura dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza

Presso Cinema Teatro Tiberio, Via S. Giuliano 16, Rimini