Ecco il programma degli incontri

Torna dal 9 maggio il programma di “Libri da queste parti”, che per il mese di maggio sarà sotto il segno del “Maggio dei libri”, la campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) per celebrare l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi.

Il tema istituzionale di questa quattordicesima edizione è “Se leggi ti lib(e)ri”, a riprova del fatto che tra le tante opposte libertà che concede l’esercizio del leggere, ce n’è una che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare.

“Libri da queste parti” è la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Scopri le presentazioni di maggio!.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore al termine della presentazione.

