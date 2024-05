La struttura ricettiva era stata chiusa da circa un anno in quanto si trovava in condizioni inagibili, perché dichiarata pericolosa e sottoposta a sequestro preventivo

La struttura ricettiva era stata chiusa da circa un anno in quanto si trovava in condizioni inagibili, perché dichiarata pericolosa e sottoposta a sequestro preventivo. Nel pomeriggio di martedì 30 aprile, gli agenti in borghese della polizia giudiziaria sono entrati nell’immobile, in seguito a una segnalazione della proprietà, che informava della presenza abusiva di alcuni individui, entrati rimuovendo i sigilli e forzando una finestra.

L’azione degli agenti ha consentito di fermare due persone che stavano alloggiando all’interno della struttura, occupando una camera. Al termine del controllo e dopo aver acquisito la querela da parte dei proprietari, i due occupanti irregolari sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile. Alla struttura sono stati apposti i nuovi sigilli, in quanto immobile sequestrato.