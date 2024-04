Per la festa dei lavoratori l’incontro pubblico sul lavoro con l’assessore regionale Vincenzo Colla e lo scrittore Oliviero La Stella al Palazzo del Turismo. Il concerto dei Modena City Ramblers in piazzale Ceccarini, il grande sport con il Trofeo Nostini di scherma, i laboratori e la mostra di Vivian Maier a Villa Mussolini

Riccione festeggia il primo maggio tra cultura, musica, arte e sport e si prepara a dare il benvenuto ai numerosi turisti e visitatori che arriveranno in città per il lungo ponte.

“Primo maggio, oltre la festa”: dibattito sul lavoro con l’assessore regionale Colla e lo scrittore La Stella e il concerto dei Modena City Ramblers

Alla festa dei lavoratori Riccione dedica due appuntamenti da non perdere nel pomeriggio di mercoledì con il programma di “Primo maggio, oltre la festa”.

Alle ore 16 al Palazzo del turismo si terrà un dibattito di approfondimento sulle incognite che investono oggi il mondo del lavoro, sul loro impatto sociale ed economico nelle vite dei lavoratori. All’incontro pubblico prenderà parte Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione e Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna che dialogherà con lo scrittore e giornalista Oliviero La Stella.

Alle ore 18 sul palco di piazzale Ceccarini, all’esterno del Palazzo del turismo, saliranno i Modena City Ramblers con le loro inconfondibili sonorità irlandesi contaminate da rock e punk. La storica band italiana porterà a Riccione i brandi di “Altomare”, il tour iniziato nel 2023, oltre ai pezzi più belli del loro sconfinato repertorio. (Gli eventi sono a ingresso libero).

In caso di maltempo il concerto dei Modena City Ramblers, in accordo con la band, sarà riprogrammato a data da destinarsi nelle prossime settimane.

Villa Mussolini: la mostra di Vivian Maier e i laboratori creativi in giardino

A Villa Mussolini per la giornata del primo maggio resterà aperta con orario continuato dalle ore 10 alle 20 la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, dedicata alla grande fotografa americana del ‘900 (ingresso a pagamento). Nel parco della villa la serra del Giardino sul mare ospiterà i laboratori creativi per grandi e piccoli a tema botanico. Alle ore 11 è in programma la “Rivoluzione in centrotavola”, un laboratorio floreale nel quale si utilizzeranno tecniche alternative e sostenibili per creare un grazioso centrotavola di primavera a cura di Sabrina di Casa Blumen (laboratorio per adulti a ingresso libero). Prenotazioni: officinagiardino@gmail.com

In 3.200 a Riccione per il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini di scherma

La primavera dello sport a Riccione continua con un ricco programma di grandi iniziative sportive che coinvolgono migliaia di appassionati e famiglie al seguito. Dal primo maggio prende avvio la 60esima edizione del Gran Premio Giovanissimi Trofeo Renzo Nostini della Federazione Italiana Scherma. La kermesse sportiva, in programma al Playhall, al bocciodromo e al pattinodromo di viale Carpi fino all’8 maggio, è la manifestazione più rilevante nel calendario agonistico federale e conta la partecipazione di circa 3.200 giovanissimi atleti. Il valore del prestigioso trofeo è confermato dall’albo d’oro della manifestazione in cui sono presenti tutti i più grandi atleti olimpionici della scherma italiana.

Maffo Day: iniziativa a scopo benefico

Alle ore 15,30 lo Stadio Nicoletti ospita la partita a scopo benefico Maffo Day, in ricordo di Matteo Maffei, prima calciatore di diverse squadre della zona e poi dirigente della Riccione Calcio 1926, scomparso prematuramente lo scorso agosto.

A dare avvio al Maffo Day il quadrangolare delle squadre annata 2015 di Riccione United, A.S.A.R., Riccione 1926 e San Lorenzo, cui seguirà la proiezione di un video dedicato a Maffo. Alle 17, scenderanno in campo le squadre formate dal Comitato Amici di Matteo e dalle vecchie glorie della All Star, tra cui alcuni ex calciatori e personaggi del mondo del motociclismo e dello spettacolo. Dalle ore 18 premiazioni, food truck e divertimento con la musica di Roger Dj e Beart. All’evento – condotto da Mary Mulazzani -, che ha il patrocinio del Comune di Riccione, hanno annunciato la loro presenza i volti noti Massimo Taibi, Cristian Cevoli, Ferdi Berisa, Skills Crew, Francesco Lunardini e Andrea Tentoni.

L’evento è a ingresso libero: il ricavato sarà devoluto a favore dell’Arop-Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica.