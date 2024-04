Ecco il programma della manifestazione dedicata alle piante ornamentali, da frutto e da fiore e per l’orto, attrezzature da giardino. Non mancherà il mercatino dell’artigianato locale, prodotti naturali ed erboristici

L’Associazione Pro Loco Pennabilli vi invita domenica 5 maggio all’edizione 2024 della Fiera del Mercato Verde in mostra nel centro storico di Pennabilli.

Un giardino colorato dove acquistare piante ornamentali e da frutto, rose, bonsai, piante grasse, erbe aromatiche e officinali e ogni varietà che potrà soddisfare i gusti degli amanti di orti e giardinaggio.

Non mancheranno le attrezzature da giardino, mentre alcuni espositori proporranno prodotti tipici del territorio quali miele, dolciumi, fritti, salumi, formaggi, grani antichi e paste.

Un settore della Fiera sarà riservato agli artigiani della Valmarecchia che esporranno i loro manufatti: cesteria, lavori all’uncinetto, bigiotteria, accessori e vestiario, saponi e prodotti di vario genere.

Nel corso della giornata, presso il Palazzo del Bargello, uno dei palazzi storici più antichi di Pennabilli, sarà possibile visitare la mostra “Tonino in casa”, una collezione di quadri, ceramiche e manufatti artistici creata per celebrare e ricordare Tonino Guerra e composta da opere provenienti dalle case degli amici del Poeta, svelando realizzazioni a volte inedite e poco conosciute dell’artista.

Dalle ore 15:00 alle 18:00, invece, il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli offre una visita gratuita consigliata a famiglie e bambini, amanti della natura, o per un primo approccio prima di un’escursione al Parco del Sasso Simone e Simoncello. Per l’occasione sarà organizzata una piccola esposizione di prodotti delle aziende agricole del Parco proposto in concomitanza con Fattorie Aperte, manifestazione provinciale che prende il via proprio domenica 5 maggio e proseguirà nelle domeniche successive del mese. Al MUSSS è inoltre allestita una collezione di rocce e minerali dal titolo “Forme e colori dalla pietra”. Per maggiori informazioni www.musss.it – info@musss.it – 338/4716267 – 392/9055251.

Inoltre, sempre dalle 15:00 alle 18:00, il MUSSS propone una visita/racconto e un’attività di preparazione all’orto estivo presso il Giardino della biodiversità di Casa Fanchi di Pennabilli con la GAE e l’agronomo Nicola Ianni. Per prenotazioni: 328 7268745.

Gli amanti della buona cucina potranno scegliere tra i vari menù di primavera offerti dai ristoranti di tutto il territorio pennese. I visitatori potranno così degustare i piatti tradizionali di primavera a base di fiori, erbe di campo e verdure di stagione: fiori di giuda, di zucca, di sambuco e d’acacia, ortiche, strigoli, rosole ed erbe selvatiche varie, fave, carciofi, piselli, funghi prugnoli, frutti di bosco e altre specialità trionferanno sulle tavole dei ristoranti locali. Da consultare alla pagina Facebook “Pro Loco Pennabilli” o al seguente link: https://tinyurl.com/39h4ksst

La fiera del Mercato Verde è organizzata dall’Associazione Pro Loco Pennabilli in collaborazione il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli e l’Associazione Tonino Guerra e con il patrocinio del Comune di Pennabilli.

Per informazioni:

Pro Loco Pennabilli

0541928659

www.pennabilliturismo.it

info@pennabilliturismo.it