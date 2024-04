La città si prepara al lunghissimo ponte del primo maggio e offre una straordinaria cartolina della città tra eventi, shopping, passeggiate e biciclettate in città e appuntamenti sportivi

Riccione si fa bella più che mai in questa primavera insolita, con alcuni squarci di azzurro che fanno risplendere il mare di mille sfumature di blu e di verde intenso sui lungomari e le vie della città, lungo le ciclabili dove la vegetazione ormai è diventata rigogliosa.

Riccione si prepara con la solita allegria e ottimismo a vivere il prossimo weekend che schiude al primo maggio fra le passeggiate nel centro e lungo i viali e i lungomari, fra una pedalata in compagnia e lo shopping in centro, fra arte e cultura, laboratori creativi per grandi e piccoli, relax e tanto sport.

La mostra di Vivian Maier

I visitatori potranno approfittare delle aperture straordinarie festive per visitare la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio” e scoprire lo straordinario talento della grande fotografa americana, rappresentante della street photography del ‘900. La mostra è ospitata nelle sale di Villa Mussolini ed è aperta nel weekend con orario continuato dalle ore 10 alle 20 (ingresso a pagamento).

I laboratori nella serra del Giardino sul mare

Nella serra del Giardino sul mare di Villa Mussolini i piccoli e i grandi potranno cimentarsi con la creatività a tema botanico dei laboratori in programma sabato e domenica. Sabato 27 l’appuntamento per i grandi alle ore 11 sarà con “Carte di fiori e origami di fiori” in compagnia di Veronica Zavoli di Le terre di Veronica. Domenica 28 alle ore 16 i bambini potranno cimentarsi con il laboratorio “A prova di impronta” in cui sperimentare l’arte di imprimere sull’argilla i fiori essiccati. I laboratori sono a ingresso libero su prenotazione: officinagiardino@gmail.com

Il libro “Il mio viaggio tra le emozioni”

Sabato 27 aprile, alle ore 17, la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio 10) ospiterà la presentazione del libro “Il mio viaggio tra le emozioni” di Cristian Cevoli. L’opera raccoglie, attraverso immagini e testimonianze, l’attività di informazione e divulgazione del primo libro, “Fidarsi di ogni emozione”, in cui l’autore racconta l’esperienza di vittima di bullismo.

Tantissimi eventi sportivi

Numerosi gli appuntamenti sportivi che a Riccione portano fino al 28 aprile migliaia di giovani atleti impegnati tra calcio, basket, pallavolo e nuoto.

Fino a domenica si svolge allo Stadio del nuoto la nona edizione di Swimming Games AiCS Open che comprende il Campionato Nazionale AiCS di Nuoto 2024.

Oltre 3.500 giovanissimi calciatori, dai primi calci agli juniores, sono arrivati a Riccione per “Romagna fest soccer”, la seconda edizione del torneo giovanile che, dallo scorso anno, ha raddoppiato il numero di partecipanti provenienti da tutta Italia.

“Memorial Claudio Papini”: 136 da tutta Italia

Protagonista del weekend anche il basket giovanile con lo storico torneo “Memorial Claudio Papini” a carattere nazionale che coinvolge 136 squadre giovanili provenienti da tutte regioni italiane.

Fino al 27 aprile, nelle palestre di viale Forlimpopoli e del liceo Volta e Istituto Savioli si svolgono i tornei di pallavolo giovanili Opes “Mirabilandia Volley Cup” e sui campi di viale Dell’artigianato il torneo di calcio giovanile “Coppa Riviera di Romagna. Al pattinodromo di viale Carpi sabato e domenica l’appuntamento è con il campionato regionale Fisr di freestyle.