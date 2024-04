Visit Rimini: “Ad oggi i 500 hotel aperti sono già oltre il 75% di riempimento”

Dopo l’ultimo weekend gremito di gente in centro storico e al mare, le prospettive per l’occupazione alberghiera a Rimini per il 25 aprile si attestano, già ad oggi, oltre il 75% nei 500 hotel aperti, confermando il trend molto positivo di questo avvio d’anno.

Secondo l’osservatorio di Visit Rimini, a poco meno di 10 giorni dai ponti primaverili, si tratta di “un’indicazione molto positiva -commenta la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert – considerato anche che i turisti stanno prenotando sempre più a ridosso della data di vacanza, anche per tenere monitorato l’andamento meteo. La clientela è soprattutto italiana ma cresce quella straniera. Per un mese di aprile ricco di eventi e di presenze, andiamo poi verso un mese di maggio altrettanto entusiasmante. Oltre agli eventi in calendario e l’occupazione per fiere e congressi, la richiesta leisure si sta muovendo, con richieste di short break nei fine settimana”.

A fare da traino ai grandi numeri attesi per i ponti primaverili anche i tanti eventi che animeranno la città in queste giornate, tra cui numerosi eventi sportivi, culturali e ricreativi che porteranno migliaia di presenze.

A cominciare dai due appuntamenti di rilievo internazionale che richiamano in città appassionati e atleti provenienti da ogni parte d’Europa per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) e Femminile (2-5 maggio), accompagnati dal torneo di basket giovanile Memorial Claudio Papini che si svolgerà a Rimini dal 25 al 28 aprile con oltre 120 squadre. Nello stesso periodo si terrà la conferenza annuale di Rinnovamento nello Spirito in fiera dal 26 al 28 aprile. Il 25 aprile fest! Balla la Liberazione porterà a Rimini al Parco della Serra Cento Fiori nello stesso weekend street food e musica, con concerti de Lo Stato Sociale e dei Legno e dj set di Velvet e Slego. “Epoca di Vino”, nella zona di Viserba, si svolgerà sabato 27 e domenica 28 aprile. A ruota libera Bike Fest si svolgerà la domenica 28 aprile al parco XXV aprile presso Vivaio Cento Fiori.

Al Parco Marecchia, il Concertone del Primo Maggio con il Marecchia Dream Fest e quello che inaugura la stagione del Parco degli Artisti a Vergiano.

Non mancano poi le visite guidate nel nome di Fellini (26 aprile) e il City Tour Le Meraviglie di Rimini, un percorso alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città attraverso secoli di storia, a cura di Visit Rimini (28 aprile). Da non perdere l’opportunità di una visita ai Musei comunali, che dal 13 aprile scorso offrono un nuovo percorso, che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento, arricchito nella proposta artistica e divulgativa, e al Fellini Museum, che rimangono aperti nei giorni festivi.

E chi può prolungare il ponte al primo week-end di maggio, ha l’opportunità di immergersi nella cultura e nel cinema con diversi appuntamenti di alto livello: dall’Opera di Rossini ‘Cenerentola’ in scena al Teatro Galli il 3 maggio, al Festival del Cinema ‘La settima Arte’ (2 – 5 maggio), fino alle giornate di studio in occasione dei 70 anni dall’uscita del film ‘La strada’ di Federico Fellini (2 e 3 maggio) e alla Quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, che si svolgerà dal 4 maggio fino al 28 luglio in varie sedi della città con il tema “Ritorno al viaggio”, presentando circa 12 mostre con 1000 disegni provenienti da tutto il mondo.

A fare da apripista al lungo calendario di appuntamenti dei ponti, sabato 20 e domenica 21 aprile, è Matrioška Lab Storee tra le serre del vivaio Pesaresi a Corpolò con più dicinquanta artigiani, mostre, food truck e produttori agricoli, presentazioni di libri e dj set, laboratori per bambini