Da oggi a fine mese, i reporter delle prestigiose testate internazionali Le Figaro (300 mila abbonati al sito web), Lonely Planet in versione francese (322 mila visitatori mensili tra desktop e mobile) e The Hollywood Reporter (18 milioni di visitatori mensili unici online), saranno in eductour con APT Servizi Emilia-Romagna per raccontare, in 4 reportage, la Reggio Emilia sconosciuta, la Rimini Romana, Rinascimentale e Felliniana, la Terra dei Motori con il Motor Valley Fest di Modena e le Capitali emiliane della Food Valley d’Italia, Parma e Bologna

L’Emilia-Romagna inedita tra arte classica e contemporanea, ma anche quella più nota del buon cibo e delle eccellenze motoristiche, ad aprile sotto i riflettori di un “tris d’assi” di rinomate testate online internazionali: Le Figaro (quotidiano di informazioni online più letto in Francia con 300 mila abbonati), la versione francese della guida turistica Lonely Planet, la bibbia mondiale dei viaggiatori (155 mila visitatori mensili da desktop e 167mila da mobile) e The Hollywood Reporter (THR) rivista tra le più importanti del panorama cinematografico americano (quasi 18 milioni le visualizzazioni mensili uniche online).

Dal 16 aprile fino a fine mese, i reporter dei tre prestigiosi media saranno accompagnati in altrettanti educational organizzati da APT Servizi Emilia-Romagna, per realizzare 4 reportage tra Emilia e Romagna, con focus “a effetto sorpresa” su ricchezze artistiche e culturali inaspettate, insieme al Distretto industriale e culturale della Motor Valley e all’indiscussa ricchezza enogastronomica regionale.

Reggio Emilia e Rimini le due mete (e relativi articoli) che hanno richiamato l’attenzione del reporter francese Jean Tiffon di Le Figaro, in visita in questi luoghi da oggi fino al 19 aprile. Focus della prima tappa, la “grande sconosciuta dell’Emilia-Romagna” – come Tiffon definisce la città del Tricolore. La visita toccherà le tante perle culturali di Reggio, dalla Collezione Maramotti all’architettura contemporanea di Santiago Calatrava (Reggio Emilia è l’unica città europea ad ospitare un complesso di tre ponti e la stazione Mediopadana firmati dall’architetto catalano), fino ai palazzi di epoca medievale, le antiche chiese e i castelli arroccati sulle colline. Il 18 aprile il giornalista punterà a sud, destinazione Rimini, per metterne in luce gli aspetti più sconosciuti e offrire ai lettori un’immagine lontana dagli stereotipi di sola località balneare. Una due giorni tra arte Medievale e Rinascimentale, fino alla Rimini Felliniana, con un’attenzione alla sua generosa cucina tipica.

L’antica tradizione enogastronomica nel cuore della Food Valley d’Italia sarà al centro del terzo itinerario, realizzato dalla giornalista francese Claire Angot nelle tappe di Bologna e Parma del 17-18 e 19-20 aprile, per il reportage sul sito Lonely Planet in edizione francese (https://www.lonelyplanet.fr/). Un inno ai sapori e alle tipicità emiliane (con i suoi 44 prodotti Dop e Igp l’Emilia-Romagna vanta un primato europeo), amati in tutto il mondo.

Infine,ilgiornalista americano Jordan Riefe di Hollywood Reporter, in tour dal 29 aprile all’1 maggio, si concentrerà sulla Rimini insolita, culturale e cinematografica, e sulla “Terra dei Motori”. Nel suo servizio, Riefe proporrà al mercato USA un Itinerario Felliniano, toccando i simboli del “Maestro”, dal Grand Hotel al Fellini Museum – museo diffuso dedicato al regista – fino ai tipici murales in onore alle sue pellicole, custoditi nel pittoresco Borgo di San Giuliano. Prima di fare rientro a casa, l’inviato raggiungerà Modena perassistere all’inaugurazione del Motor Valley Fest, ilgrande Festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna (2-5 maggio; www.motorvalley.it/motorvalleyfest/).