In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Tra le strutture partecipanti, anche l’Azienda USL della Romagna partecipa alla 9° Edizione dell’(H) Open Week, offrendo servizi gratuiti dedicati sia al genere femminile e non solo presso gli Ospedali di Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione, premiati per il Programma biennale 2024-2025.

Le iniziative organizzate presso gli Ospedali sono consultabili sul sito internet aziendale www.auslromagna.it/open-week-salute-donna e sui nostri canali social Facebook e Instagram.

DIABETOLOGIA. Visite diabetologiche.

Giovedì 18, Venerdì 19, Mercoledì 24 aprile 2024

In occasione dell’iniziativa (H)Open Week: Settimana sulla salute della donna, l’U.O.C. Medicina 2 di Rimini offre visite gratuite diabetologiche, nelle giornate di: giovedì 18 aprile n. 2 visite dalle ore 13:30 alle 14:00, venerdì 19 aprile n. 4 visite dalle ore 13:30 alle ore 14; e mercoledì 24 aprile: n. 2 visite dalle ore 13:30 alle ore 14.00, presso gli ambulatori medici – Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Diabetologia Rimini”.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO. Esami ecografici alla Tiroide.

Lunedì 22, Martedì 23 e Mercoledì 24 aprile 2024

La tiroide controlla praticamente l’attività di ogni organo, di ogni tessuto, del nostro organismo.

In particolare, sono regolati dalla tiroide il metabolismo, la frequenza cardiaca, il livello del colesterolo, il peso corporeo, il consumo energetico, la forza muscolare, la regolarità del ciclo femminile, il trofismo della cute e dei capelli, i processi cognitivi e la memoria.

L’U.O.C. Medicina Interna 2 di Rimini offre nelle giornate di: lunedì 22 n.5 ecografie alla tiroide, martedì 23 n.5 ecografie, e mercoledì 24 aprile n. 3 ecografie, secondo fasce orarie predefinite, presso l’ambulatorio– Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Tiroide Rimini”.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO. Esami ecografici all’addome.

Giovedì 18, Lunedì 22 e Mercoledì 24 aprile 2024

In occasione dell’(H)Open Week sulla Salute della Donna, l’U.O.C. Medicina Interna 2 di Rimini offre nelle giornate di: giovedì 18 aprile n. 2 ecografie addome completo, lunedì 22 aprile n. 2 ecografie addome completo, mercoledì 24 aprile n. 11 ecografie addome completo, nelle fasce orarie predefinite, presso l’ambulatorio– Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Ecografia Rimini”.

DIABETOLOGIA. Screening piede diabetico.

Mercoledì 24 aprile 2024, dalle ore 13:30 alle ore 14:30

In occasione dell’(H)Open Week sulla Salute della Donna, l’U.O.C. Medicina Interna 2 di Rimini offre nelle giornate di: mercoledì 24 aprile n. 5 biotesiometria, screening piede diabetico, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, presso l’ambulatorio– Scala C – Quinto Piano – Ospedale di Rimini. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Piede Diabetico Rimini”.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO.

Incontro aperto alla popolazione

“La sessualità nella medicina tradizionale cinese e trattamento dei dolori mestruali”

Venerdì 19 aprile 2024 – dalle ore 15 alle ore 17

L’U.O.C. Medicina Interna 2 di Rimini incontra le donne per trattare il tema de “La sessualità nella medicina tradizionale cinese e trattamento dei dolori mestruali”. L’incontro aperto e gratuito si svolgerà presso l’Aula Mattazzi dell’Ospedale di rimini – 5° Piano – Scala C. Per partecipare si consiglia di contattare il numero telefonico 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e segnalare l’iniziativa “Open Week Incontro Rimini”.

GINECOLOGIA. INCONTRO APERTO ALLA POPOLAZIONE

“Chiacchierata a bassa voce. L’incontinenza urinaria: diagnosi e terapia.”

Sabato 20 aprile 202e – dalle ore 15 alle ore 17

In occasione dell’iniziativa (H)Open Week: Settimana sulla salute della donna, l’U.O.C. Ginecologia e Ostetricia di Rimini incontrare la popolazione femminile sabato 20 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, presso la Biblioteca dell’Ospedale di Rimini, ingresso principale, per parlare assieme di incontinenza urinaria, menopausa e prolasso vaginale.

Per partecipare non è richiesta la prenotazione. Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

REUMATOLOGIA. Incontro su Zoom “Fibromialgia”

Lunedì 22 aprile 2024– dalle ore 16.30 alle ore 17.30

In occasione dell’iniziativa (H)Open Week: Settimana sulla salute della donna, l’U.O.C. Medicina Interna 1 di Rimini incontrare la popolazione femminile in online sulla piattaforma Zoom lunedì 22 aprile, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, per trattare il tema della fibromialgia.

Per maggiori e per accedere all’incontro online consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna e inquadrare il qr code.

PSICHIATRIA. Incontro aperto alla popolazione.

“La salute mentale della donna in gravidanza e nel peripartum.”

Sabato 20 aprile 2024– dalle ore 08.00 alle ore 10.00

La salute mentale delle donne in gravidanza e nel peripartum è un tema attuale sul piano medico/scientifico ma anche sociale e politico: gravano ancora sulla popolazione poca informazione e “falsi miti” che conducono le donne e le famiglie a un mancato riconoscimento dei bisogni e a una mancata richiesta di aiuto. Informare è necessario per prendersi cura di espressioni di sofferenza emotiva e psicologica in questo particolare momento di vita e prevenire, curare tempestivamente lo sviluppo di eventuali malattie psichiche.

In occasione dell’(H)Open Week sulla Salute della Donna, l’U.O. Psichiatria di Rimini ha scelto di incontrare la popolazione femminile sabato 20 aprile, dalle ore 08 alle ore 10, presso la Sala Riunioni SPDC – Padiglione Flaminio – Ospedale di Rimini (posti disponibili n. 25 persone). Per partecipare si consiglia di contattare il numero telefonico 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e segnalare l’iniziativa “Open Week Salute Mentale Rimini”.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

UROLOGIA. VISITE GRATUITIE

Lunedì 22 aprile 2024 – dalle ore 16.00 alle ore 19.30

In occasione dell’iniziativa (H)Open Week: Settimana sulla salute della donna, l’U.O.C. Urologia di Rimini offre n. 8 visite gratuite per le pazienti che soffrono di disturbi di incontinenza urinaria. Lunedì 22 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.30, presso gli ambulatori del reparto – Scala A – Secondo Piano – Ospedale di Rimini.

Per partecipare si consiglia di contattare il numero telefonico 0544-287399, da lunedì 15 aprile a mercoledì 17 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Urologia Rimini”.

CHIRURGIA GENERALE. Video informativo.

“La malattia emorroidaria nelle pazienti giovani e in gravidanza: cosa c’è da sapere.”

Dal 18 al 24 aprile

In occasione dell’(H)Open Week sulla Salute della Donna, l’U.O. Chirurgia Generale di Rimini ha realizzato un videoclip informativo sulla ‘malattia emorroidaria nelle pazienti giovani e in gravidanza: cosa c’è da sapere’. Il video è consultabile sul canale YouTube dell’Azienda USL della Romagna.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

“WELL-Fare: Rete per le Donne.” – Dal 18 al 24 aprile 2024

In occasione della giornata nazionale sulla salute della donna, 22 aprile, e dell’iniziativa (H)Open Week negli Ospedali Bollini Rosa dell’Azienda USL della Romagna sarà allestito un banchetto informativo finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione “Well-Fare: Rete per le donne“. Il progetto mira a raccogliere i fondi per migliorare l’accoglienza, l’umanizzazione e la presa in carico delle donne e dei minori, che si rivolgono ai Pronto Soccorso. La raccolta fondi sarà realizzata attraverso l’adozione delle bambole in pezza, realizzate da Associazioni di volontariato, che andranno ad allestire il muro delle bambole, simbolo della rete professionale e interistituzionale dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza. Per partecipare alla raccolta fondi e adottare la bambola chiamare il numero: +39 320/5352162. Unite possiamo contrastare la violenza!

