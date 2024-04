La partecipazione è gratuita ma ecco come potersi iscrivere

Sensibilizzare e aiutare i cittadini ad adottare stili di vita sani, che consentano di migliorare la propria alimentazione per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È l’obiettivo di un evento gratuito di promozione della salute che rientra tra quelli promossi nel Distretto di Rimini dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini, in questo caso con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Verucchio e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

In applicazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, sono suddivise in due sezioni tematiche le iniziative rivolte a tutta la popolazione che si effettuano nel territorio della Valmarecchia: “Il Carrello della salute” dedicato al tema della corretta alimentazione, e “Un passo alla volta” per conoscere i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento. In questo caso martedì 16 aprile, dalle ore 16 alle 18, nella Sala polivalente Romagna Mia di Villa Verucchio (Via Casale 103), è in programma l’incontro dal titolo “Il Carrello della salute – La salute vien mangiando: impariamo a gestire la nostra alimentazione quotidiana”, condotto da dietisti, assistenti sanitari e infermieri del Dipartimento di Sanità Pubblica che daranno indicazioni per costruire in autonomia il proprio menu settimanale e mantenersi in salute.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.