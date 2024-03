La sindaca Angelini: “Si tratta di un’emergenza nazionale: prenderemo tutte le misure possibili in concerto con le forze dell’ordine deputate alla sicurezza”

L’amministrazione comunale di Riccione renderà blindata tutta l’area pedonale di viale Ceccarini e tutti i viali limitrofi. Il Comune di Riccione ha infatti già sviluppato un piano operativo, che verrà realizzato in concerto con le forze dell’ordine e quelle di emergenza, per bloccare gli accessi all’isola pedonale del centro.

“Come amministrazione comunale – spiega la sindaca di Riccione Daniela Angelini – abbiamo intenzione di mettere in atto tutte le misure possibili per contribuire a rendere la città ancora più sicura, in collaborazione con le forze dell’ordine, deputate a garantire la sicurezza”.

L’amministrazione intende bloccare gli accessi non autorizzati al centro pedonale, consentendo l’ingresso esclusivamente ai veicoli di emergenza e soccorso, oltre che ai pochi residenti. “Purtroppo quello delle spaccate è un fenomeno che colpisce tutti i territori, un’emergenza a livello nazionale – argomenta ancora la prima cittadina -. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di professionisti che agiscono a volto coperto e a bordo di mezzi rubati contro cui il solo impiego delle videocamere non risulta un efficace deterrente. Ciò che possiamo fare è impedire che i banditi riescano ad arrivare ai negozi con i mezzi che impiegano per abbattere le vetrine, attraverso l’impiego di fittoni statici e pneumatici”.

A seguito della spaccata in un negozio dell’isola pedonale del centro, avvenuta la notte scorsa, l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa e i rappresentanti della Polizia locale hanno fatto visita al commerciante durante la mattinata, portando la solidarietà dell’amministrazione comunale.