A partire da oggi, un breve tratto di senso unico alternato gestito da semaforo, prima su via Vespucci e poi su via Regina Elena

Per consentire alcuni lavori propedeutici al progetto del parcheggio interrato “Tripoli” in piazza Marvelli, a partire da oggi un tratto di circa 50 metri della via Vespucci verrà ristretto per alcune settimane, consentendo il passaggio delle auto a senso unico alternato, con una regolamentazione semaforica.

In particolare il cantiere, che occuperà una corsia di marcia della via Vespucci nel tratto da Piazza Marvelli fino a via Il Bidone, è necessario per lo spostamento degli impianti di media e bassa tensione, attualmente collocati nell’area della Piazza Marvelli, dove sarà realizzato il parcheggio interrato. Oltre a questo verranno predisposti dei plinti per i pali del filobus.

Lavori che a partire dal lunedì 18 marzo e fino al 19 aprile renderanno quel breve tratto di via Vespucci a senso unico alternato, con regolazione semaforica. Una limitazione alla circolazione stradale che sarà interrotta – ripristinando i due sensi di marcia – durante settimana di Pasqua, per il maggiore traffico di veicoli previsto in quel periodo.

Successivamente, a partire dal 19 aprile e fino al giorno 30 dello stesso mese, è prevista una seconda fase per il posizionamento dei plinti dei pali del filobus, che sono previsti nel lato opposto adiacente alla piazza, ovvero nel tratto di via Regina Elena, da Piazza Marvelli fino a Via Le Notti di Cabiria.