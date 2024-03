Al Palazzo del Turismo attese oltre 200 socie del Distretto 209. Evento a scopo benefico: raccolta fondi a favore degli alluvionati in Romagna

Saranno oltre 200 le socie del Distretto 209 di Inner Wheel Italia che, il prossimo 16 marzo, arriveranno a Riccione per partecipare all’evento “Facciamo del bene da 100 anni” la festa che si terrà al Palazzo del Turismo con il patrocinio del Comune di Riccione.

Inner Wheel, organizzazione internazionale di service, festeggia i 100 anni dalla sua fondazione, e in questa importante occasione, il Distretto 209 di Innner Wheel Italia, che comprende le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise (per un totale complessivo di quarantuno Club con mille socie iscritte), organizza un grande evento aperto al pubblico e a scopo benefico.

L’appuntamento, al Palazzo del Turismo, prenderà il via dalle 14, il pomeriggio si svolgerà con l’intrattenimento a cura delle socie che si esibiranno in performance artistiche tra recitazione di poesie e canto, per poi concludersi con una sfilata di moda.

L’iniziativa sarà occasione per raccogliere fondi a favore degli alluvionati in Romagna: in particolare, i fondi saranno destinati alla struttura di accoglienza per bambini, disabili e persone disagiate Casa Novella di Castel Bolognese: al riguardo sarà presente in sala Adele Tellarini responsabile della struttura che porterà la sua testimonianza.

L’incontro con le socie proseguirà, in serata, nella trattoria i Girasoli di Misano Adriatico con una cena evento a tema.

International Inner Wheel è un’associazione femminile nata nel 1924 per riunire le donne quando ancora non potevano partecipare a un club Rotary e con il quale condivide ideali, finalità e obiettivi.

È una delle maggiori organizzazioni di volontariato femminile al mondo, fondata sull’amicizia e sul servizio agli altri e collega socie nei diversi continenti, tra Europa, Africa Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Canada, Filippine favorendo la comprensione internazionale.