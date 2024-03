Un 18enne aveva nove dosi di cocaina ed alcune di marijuana. A casa trovati altri 80 grammi di cocaina oltre a soldi e materiale per il confezionamento della sostanza

I Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico e della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione hanno fermato e perquisito un 18enne, mentre transitava, a bordo di una macchina presa a noleggio, lungo un’arteria di San Giovanni in Marignano. Sottoposto a perquisizione a causa del suo atteggiamento eccessivamente nervoso, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana e di ben nove di cocaina (dal peso complessivo di circa 14 grammi), occultate in un pacchetto di chewing-gum.

Dato l’acuirsi dell’atteggiamento nervoso del giovane, la perquisizione veniva estesa al suo domicilio, nel comune di Gabicce Mare, dove veniva rinvenuto, da sotto l’armadio della camera da letto, un ulteriore e significativo quantitativo di cocaina, oltre 80 grammi, in parte già confezionata in dosi, pronte per la vendita. Oltre allo stupefacente, i militari sequestravano anche un bilancino, materiale per il confezionamento della droga, nonché la somma di denaro contante pari ad oltre 3400 euro, ritenuti proventi di spaccio.

Dichiarato in stato di arresto e condotto presso il carcere di Pesaro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è tuttora in carcere, poiché il Giudice oltre a convalidare la misura precautelare, applicava nei suoi confronti un’ulteriore misura cautelare.