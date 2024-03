Scattato il sequestro di circa 100 munizioni detenute abusivamente

Nell’ambito di più ampi servizi in ambito venatorio già disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, i militari del dipendente Nucleo CC Forestale di Rimini hanno intensificato i controlli inerenti la corretta detenzione di armi e munizioni. L’attività, posta in essere nel comune di Coriano, conduceva al sequestro di un fucile dotato di un riduttore di suono (cosiddetto silenziatore), immediatamente utilizzabile. In merito si vuol ricordare che la detenzione del cosiddetto “silenziatore” è assolutamente vietata per i privati cittadini. Durante le attività venivano inoltre sequestrare circa 100 munizioni detenute abusivamente (per le quali era stata omessa la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza). Si procedeva, pertanto a deferire un cittadino italiano per le citate condotte illecite.