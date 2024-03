Si è spostato 120 metri più a sud migliorando la circolazione per i veicoli e per il trasporto pubblico locale

Con il progredire del cantiere si aggiorna la situazione della viabilità nell’area di via Domeniconi, dove insistono i lavori per l’installazione da parte di Hera, di due condotte fognarie previste dal Piano di Salvaguardia della Balneazione. Un cantiere che, come noto, dallo scorso lunedì 26 febbraio – e fino a venerdì 29 marzo – prevede la chiusura al traffico veicolare di un tratto della via Domeniconi.

Nello specifico lo sbarramento di via Domeniconi, che era attivo a partire dall’intersezione con la via Gebel – a decorrere dallo scorso fine settimana – si è spostato 120 metri più a sud, riducendo l’area del cantiere, che attualmente inizia dopo l’intersezione con Via Lago di Garda. Uno spostamento che ha consentito un miglioramento della viabilità in quanto adesso i veicoli (con esclusione di quelli al di sopra dei 35 quintali) possono proseguire su via Domeniconi in direzione sud, fino all’altezza di Via Lago di Garda, dove è possibile svoltare a sinistra in direzione mare, per immettersi poi sul lungomare di Via Porto Palos e proseguire a destra in direzione sud. La via Lago di Garda rimane percorribile a doppio senso di circolazione per consentire anche a chi procede in direzione opposta (direzione monte) di raggiungere la via Domeniconi, svoltare a destra verso Ravenna e raggiungere l’intersezione con via Gebel.

Una modifica alla circolazione che riguarda anche il trasporto pubblico locale che può quindi percorrere quel tratto di via Domeniconi, fino a via Lago di Garda e procedere, come gli altri veicoli, verso il lungomare e poi in direzione sud.

A queste modifiche, attive con l’ultima ordinanza in vigore dallo scorso fine settimana, si è aggiunta anche la possibilità, per i conducenti che percorrono la via Zambianchi, di svoltare a destra in via Borghesi e procedere in direzione mare. Oppure, solo per i residenti, di accedere alla via Fenice. Il tratto di via Borghesi dall’incrocio con via Zambianchi fino a via Porto Palos rimane infatti percorribile con doppio senso della circolazione.

Tra le novità dell’ultima ordinanza infine c’è anche l’istituzione di uno stop su via Porto Palos, all’incrocio con la via Proteo, dalla quale escono anche i veicoli che hanno percorso la via Domeniconi in direzione nord e che potranno continuare a farlo, come prima, svoltando a destra sul lungomare e immettendosi nella via Verenin Grazia per procedere verso monte. Oppure anche verso sud, fino all’attivazione della zona a traffico limitato del Parco del Mare.

Ricordiamo che il tratto di via Domeniconi interessato dai lavori ha una lunghezza di circa 450 metri e si trova tra Torre Pedrera e Viserbella. Precisamente tra le intersezioni con il viale Lago di Garda e il viale Fenice, incroci dove si prevede il passaggio delle due tubazioni fognarie, dove prima però è indispensabile un lavoro di rimozione dei micropali sottostanti l’asse ferroviario. Il cantiere, vicino alla ferrovia, dovrà rispettare le norme di sicurezza di RFI, che impongono prevalentemente una lavorazione nelle ore notturne.