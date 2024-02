Le passeggiate culturali per scoprire i gioielli riminesi nel weekend

Continuano gli appuntamenti del week-end con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Ogni sabato si va alla scoperta della Rimini sotterranea per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari (Domus del Chirurgo) e del Teatro Amintore Galli, che rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Come ogni prima domenica del mese, domenica 3 marzo alle ore 11 viene organizzata una visita guidata, al prezzo speciale di 8 euro, al Fellini Museum, nelle sale di Castel Sismondo, dove si sviluppa un percorso immersivo nell’atmosfera dei film di Fellini. Sempre la domenica, alle ore 11 si aprono le porte del Teatro Galli, di cui si ammira il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

I City Tour di VisitRimini, questa settimana invece propongono La vie en rouge, una Rimini che non ti aspetti, in un percorso culturale pomeridiano, che abbraccia storia e costumi del primo 900’ riminese, attraverso la visita di luoghi insoliti e particolari, rivolto principalmente ad un pubblico adulto.

Per cominciare la giornata è inoltre possibile prenotare una colazione speciale nello storico Grand Hotel di Rimini, uno dei luoghi simbolo di Rimini, tanto amato da Fellini. L’esperienza comprende il percorso museale da svolgersi in completa autonomia attraverso 9 postazioni nei punti di maggiore interesse del Grand Hotel aperti al pubblico (info: www.visitrimini.com/esperienze/300613-colazione-nello-storico-grand-hotel-rimini).

Durante la settimana si possono scoprire i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, come il Borgo San Giuliano, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e, come di consueto, la città romana di Ariminum.

Domenica 3 marzo è in calendario anche una visita al Cimitero monumentale di Rimini, a cura di Arte e Musei, alla scoperta di un luogo ricco di storia e suggestione, dove la memoria si mescola armoniosamente con l’arte e l’architettura. Ci si soffermerà sulle tombe di coloro che hanno lasciato un’impronta nella Rimini del Novecento, come Federico Fellini e Giulietta Masina, René Gruau e Amintore Galli.

Ecco tutte le visite in dettaglio:



sabato 2, 9, 16, 23 marzo 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



sabato 2 marzo 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

City tour La vie en rouge

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un percorso culturale che abbraccia storia e costumi del primo 900’ riminese, attraverso luoghi non convenzionali, come stradine e vie nelle quali erano ubicate case di tolleranza, piazzette nelle quali si concentrava il divertimento notturno. Una tematica scottante che, dagli anni 50’, verrà approfondita nelle pellicole di un grande maestro come Fellini, in pellicole quali “I vitelloni”, “La strada” o ancora “Amarcord”. Percorso consigliato ad un pubblico adulto. Ore 15.30 A pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/326614-city-tour-la-vie-en-rouge/



domenica 3 marzo 2024

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11. Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



domenica 3, 10, 17, 24 marzo 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 20 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Info: www.teatrogalli.it

domenica 3 marzo 2024



Cimitero di Rimini

Il Cimitero Monumentale di Rimini

Un luogo ricco di storia e suggestione, la cui architettura neoclassica e gli imponenti monumenti funerari testimoniano la cultura e l’arte dell’epoca. Tra le tombe si possono trovare opere d’arte e sculture che rendeno il cimitero un vero e proprio museo all’aperto. Qui la memoria dei defunti si mescola armoniosamente con l’arte e l’architettura. Il tour si soffermerà sulle storie di coloro che hanno lasciato un’impronta nella Rimini del Novecento, tra cui Federico Fellini e Giulietta Masina, René Gruau e Amintore Galli, fino alla tomba di Margherita Zoebeli.

Ore 10. Luogo di ritrovo: Piazzale Umberto Bartolani, 20 minuti prima dell’evento

Info e prenotazioni www.arteemusei.com/event/il-cimitero-monumentale-di-rimini

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com