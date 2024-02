Il conducente della autovettura è stato trasportato all’ospedale con l’elicottero del 118

ieri, sulla via Tolemaide nei pressi della rotonda con la Statale 16, un tir con rimorchio che procedeva in direzione mare si è schiantato frontalmente con una Fiat Punto per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro.

Alla guida della vettura c’ era un cinquantenne le cui condizioni sono apparse subito preoccupanti tanto da essere trasportato con l’ elisoccorso al Bufalini di Cesena in codice rosso.