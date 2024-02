La V Commissione ha dato parere favorevole alla proposta di permuta di aree tra Comune e Provincia di Rimini

La V Commissione Consigliare ha espresso parere favorevole alla proposta di permuta di alcune aree tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini che in particolare permetterà all’Amministrazione Comunale di portare a termine alcuni interventi complementari al nuovo sottopasso carrabile realizzato vicino al centro studi di Viserba.

Nello specifico la proposta di permuta tra i due enti prevede che l’Amministrazione Comunale ceda alla Provincia di Rimini due aree non edificabili di sua proprietà presenti in via Fada, zona Lagomaggio oltre alla costituzione in una terza area della stessa via di una servitù perpetua di pubblico passaggio, per un valore di 146mila euro circa. Di contro, è prevista la cessione dalla Provincia al Comune per lo stesso valore di un’area non edificabile in via Tambroni (zona Colonella) – collegamento pedonale con l’Istituto tecnico – e di una porzione di terreno a Viserba, adiacente al Liceo Valgimigli.

Una volta entrata in possesso dell’area oggetto della permuta, l’Amministrazione potrà dunque avviare il completamento degli interventi, inseriti nel più ampio progetto di riqualificazione urbana di Rimini nord: nello specifico è in programma la realizzazione di un percorso pedonale di connessione al polo scolastico e ai parcheggi presenti. E’ inoltre previsto il potenziamento dell’illuminazione e di barriere antirumore utili a incrementare la qualità ambientale della zona, per un investimento complessivo di circa 300mila euro.