Il nuovo appuntamento del ciclo “Libri e memoria”, dedicato alle storie della Shoah nella letteratura per ragazzi.

Mercoledì 21 febbraio alle ore 17 presso la Sala della Cineteca via Gambalunga 27 presentazione del libro “Cara Kitty. Romanzo epistolare” di Anne Frank, traduzione di Anna Patrucco Becchi, nota editoriale di Frediano Sessi, Einaudi ragazzi, 2023. Con Frediano Sessi e Daniele Susini

Nell’ambito delle Attività di Educazione alla Memoria, sarà aperto a tutti il nuovo appuntamento del ciclo “Libri e memoria”, dedicato alle storie della Shoah nella letteratura per ragazzi. Per la prima volta verrà presentato a Rimini il romanzo ritrovato di Anne Frank. Dagli anni ’50 il suo diario divenne famosissimo e ad oggi è tradotto in più di 70 lingue. Invece questo scritto, che l’adolescente concepì per essere pubblicato, per volontà testamentaria del padre non venne mai considerato uno scritto con valore autonomo, ma venne praticamente dimenticato e utilizzato solamente a corredo di nuove edizioni del diario. E invece si tratta di un’opera dal grande valore letterario e umano, che riesce a raccontare con profondità, ma anche con momenti di leggerezza, la tragedia della Shoah. I lettori potranno quindi conoscere Anne Frank in una nuova, sorprendente veste: quella di una giovanissima autrice piena di talento, empatia e ironia.

Introducono questa edizione Frediano Sessi, curatore dell’edizione definitiva del Diario per Einaudi, e Daniele Susini, storico ed esperto di didattica della Shoah.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Frediano Sessi è scrittore, traduttore, saggista. È docente di Sociologia all’Università di Brescia e presso il Master di Didattica della Shoah, Università Roma3. Ha curato l’edizione difinitiva del Diario di Anne Frank per Einaudi. Collabora alle pagine culturali del «Corriere della Sera».

Daniele Susini, storico ed animatore del progetto “Storia per tutti”, da oltre 15 anni organizza progetti di storia nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi di Shoah, Resistenza, fascismo e Costituzione. Ha pubblicato Nonno Terremoto. Un bambino del 1938 con Einaudi Ragazzi, Crapa Pelata e la banda dei mille colori per Oscar Mondadori e ha scritto altri libri sul tema della Resistenza.

L’evento fa parte del progetto “Educazione alla Memoria” ed è organizzato in collaborazione con Mare di Libri e Biblioteca Gambalunga Ragazzi.

Info:

Biblioteca Gambalunga Ragazzi, Via Gambalunga 27, tel.0541 704485

email: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it