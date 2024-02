Dopo Poggio Torriana, preso di mira il dispositivo in corrispondenza dell’incrocio con via dell’Osteria Pettini

Ignoti hanno divelto la colonnina “Velo ok”, struttura che viene utilizzata il rilevamento della velocità attraverso autovelox, lasciandolo a terra. è successo due notti fa in via Marecchiese all’altezza dell’incrocio con via dell’Osteria Pettini. Non è la prima volta che nel riminese si assiste ad episodio del genere.

La Polizia locale sta cercando di dare un nome ai vandali e l’amministrazione comunale provvederà a ricollocare la colonnina.