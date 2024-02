Il ciclo di incontri dal titolo inizierà mercoledì 21 febbraio alle 21 nella sala di quartiere della palestra di viale Abruzzi

Riparte da Villa Alta il viaggio nei quartieri della sindaca Daniela Angelini e dei componenti della giunta comunale di Riccione. Il ciclo di incontri dal titolo #riccionepartecipa, fortemente voluto dalla prima cittadina, prenderà avvio mercoledì 21 febbraio alle 21 nella sala di quartiere (sede Aism) della palestra di viale Abruzzi dove verranno presentati i progetti per la zona di Villa Alta, gli interventi di riqualificazione, mobilità, decoro urbano e sicurezza. Gli incontri saranno in tutto nove, toccheranno tutti i punti della città e si terranno sempre di mercoledì alle 21 fino al 17 aprile.

“Non ho mai smesso di incontrare la cittadinanza neppure durante il periodo di commissariamento – dice la sindaca Daniela Angelini – perché credo fortemente nella partecipazione. Al di là della presentazione dei lavori completati, torniamo nei quartieri con l’obiettivo di finalizzare al meglio, attraverso il confronto e l’ascolto, i progetti che sono in corso o ancora in fase di ideazione. Come già avvenuto in occasione del primo ciclo di incontri, il dialogo con i riccionesi sarà l’occasione per raccogliere esigenze e segnalazioni”.

Durante il primo giro di incontri di #riccionepartecipa in diversi quartieri della città presero parte ai dibattiti anche oltre cento persone. “Non sono contraria al dialogo attraverso ai social network ma ritengo che sia molto importante confrontarsi in maniera diretta con residenti e operatori. Mi fa molto piacere che questo metodo sia stato molto apprezzato e mi auguro che la cittadinanza partecipi agli incontri che abbiamo in programma ogni mercoledì nei prossimi due mesi”.

Dopo l’incontro del 21 a Villa Alta, sindaca e giunta, sempre nel mese di febbraio, saranno il 28 a Fontanelle. In marzo l’amministrazione sarà il 6 all’Abissinia, il 13 alla Punta dell’Est, il 20 a San Lorenzo e il 27 in Paese. Ad aprile gli incontri si terranno il 3 a Spontricciolo-Alba-Marano, il 10 Porto-Dante-Ceccarini e il 17 a Riccione Due-Tre Villaggi.