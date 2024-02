E’ iniziato con 25 partecipanti di età compresa tra i 24 e i 70 anni il corso organizzato dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri

È cominciato ieri pomeriggio per 25 donne il corso di difesa personale femminile, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei Carabinieri. A dare il benvenuto alle partecipanti erano presenti l’assessora ai Servizi sociali e alla Famiglia, Marina Zoffoli, il tenente dei carabinieri Matteo Tagliaferri e i luogotenenti Claudio Cacace e Andrea De Cesaris, istruttore del corso.

La gestione della paura, il miglioramento della sicurezza personale e dell’autostima, l’acquisizione delle tecniche di base e delle nozioni per riconoscere un potenziale aggressore e per reagire con la dovuta lucidità in caso di pericolo sono gli obiettivi del corso di autodifesa femminile. Acquisire le nozioni utili per la difesa dalle aggressioni a livello fisico, verbale e psicologico è alla base di una efficace attività di prevenzione.

Hanno già partecipato oltre 200 donne

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione ha dato vita al progetto di autodifesa rivolto alle donne della città e del territorio circostante dal 2015 con due edizioni organizzate circa ogni anno. Negli anni sono state formate alle tecniche di autodifesa oltre 200 donne di Riccione e dei dintorni. All’edizione 2024 partecipano 25 donne provenienti da Riccione ma anche dai comuni limitrofi di età compresa tra i 24 e i 70 anni. L’interesse delle donne verso le tecniche di autodifesa è molto alto tanto che sono arrivate numerosissime richieste di informazione e di partecipazione e oggi si sta allungando la lista d’attesa per le prossime edizioni.

Il corso gratuito a numero chiuso prevede lezioni pratiche e teoriche ed è tenuto da istruttori qualificati. Le lezioni si tengono alla palestra comunale di viale Bergamo due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle 20, e si concluderanno il 5 marzo. La seconda edizione annuale del corso di difesa personale femminile si svolgerà in autunno.