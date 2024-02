Sono state create in via del Carro, in prossimità del Parco della Greppa, e a Villaggio Argentina

Due nuove aree sgambamento per cani sono state realizzate in Via del Carro, in prossimità del Parco della Greppa, e a Villaggio Argentina. Salgono dunque a sette le aree verdi presenti sul territorio comunale, nelle quali gli amici a quattro zampe possono correre e giocare liberamente e protetti all’interno di uno spazio sicuro.

Tutte le aree di sgambamento sono infatti recintate e dotate di panchine per gli accompagnatori. Prossimamente, saranno piantati alberi per garantire zone d’ombra e offrire una sosta ancor più confortevole.

Si ricorda ai cittadini che l’accesso alle aree di sgambamento è regolamentato da norme di comportamento che sono chiaramente indicate sui cartelli presenti.

Il Comune di Misano Adriatico continua a investire nell’incremento delle aree verdi, per garantire il benessere e la sicurezza degli animali domestici.