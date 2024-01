Un 35enne aveva rubato 215 euro di prodotti cosmetici. Un’ altra persona è stata arrestata per evasione

Continuano i controlli anche nel weekend con l’attività di perlustrazione e monitoraggio del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, mirati al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli di carattere “predatorio”. Le attività esperite hanno permesso il conseguimento di risultati operativi tra i quali si segnalano i più rilevanti:

Ieri, nei pressi di centro commerciale, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto nella flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato un uomo 35enne, senza fissa dimora, poiché trovato in possesso di prodotti cosmetici del valore commerciale di circa 215,00 euro, ritenuti verosimilmente asportati da un esercizio pubblico. Il soggetto, nei cui confronti peraltro era stato emesso dal Questore di Rimini un Foglio di via obbligatorio notificatogli nell’anno 2021, era stato individuato dal personale addetto alla sorveglianza e l’intervento dei militari ha consentito di rinvenire all’interno di uno zaino nella sua disponibilità la merce in questione e, dato che l’indagato non ne riusciva a giustificare la presenza, è stato accompagnato al Comando, mentre gli articoli recuperati sono stati restituiti successivamente all’avente diritto;

nella nottata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di evasione, una persona già sottoposta al regime degli arresti domiciliari poiché, alle 2.30 circa, a seguito di controllo da parte degli operanti non è stato trovato all’interno della propria abitazione. Lo stesso, fermato dopo circa un’ora nelle vie limitrofe all’abitazione mentre rincasava, non risultava avere alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ad allontanarsi legittimamente dal proprio domicilio.

Entrambe le persone, al termine degli accertamenti di rito, sono stati tratti in arresto per le rispettive ipotesi d’accusa, quindi trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini, in attesa dei rispettivi Giudizi Direttissimi fissati per la mattinata odierna.