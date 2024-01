Domani sera al Teatro Galli in scena la resistenza di un gruppo di giovani scout durante il regime fascista, con lo spettacolo “Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere”

Parte domani sera, con lo spettacolo “Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere”, il lungo programma di eventi previsti per i sessant’anni dell’Attività di Educazione alla Memoria, l’iniziativa pionieristica del Comune di Rimini, diventata una delle attività educative più longeve, conosciute e apprezzate anche oltre confine. Un programma pedagogico, scientifico e culturale che coinvolge l’intera città, e in particolare le giovani generazioni.

Il calendario del 60^ anniversario – curato da Laura Fontana, Responsabile dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini – comprende più di 20 appuntamenti, curati in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini (Isrec Rimini), ed è attraversato dal tema degli under 18, sia come argomento storico (la disobbedienza e resistenza dei giovani sotto il fascismo e il nazismo) che come linguaggio espressivo (i fumetti, il teatro, la narrativa).

Spettacoli teatrali e musicali – in calendario dal 23 al 28 gennaio

“Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere” di e con Alex Cendron che racconta la resistenza di un gruppo di giovani scout durante il regime fascista – martedì 23 gennaio ore 20.30, Teatro Galli, con matinée alle ore 10 per le scuole, in collaborazione con Alcantara Teatro;

di e con Alex Cendron che racconta la resistenza di un gruppo di giovani scout durante il regime fascista – gennaio ore 20.30, Teatro Galli, con matinée alle ore 10 per le scuole, in collaborazione con Alcantara Teatro; La stanza di Etty , ispirato ai diari di Etty Hillesum, uccisa ad Auschwitz, a cura di Liana Mussoni – venerdì 26 gennaio ore 21.15, Cast Oro Teatro di Rimini, con matinée per le scuole sabato 27 gennaio alle 10.00;

, ispirato ai diari di Etty Hillesum, uccisa ad Auschwitz, a cura di Liana Mussoni – gennaio ore 21.15, Cast Oro Teatro di Rimini, con matinée per le scuole sabato 27 gennaio alle 10.00; Ale brider, lettura concerto con repertorio musicale klezmer di Siman Tov, con la partecipazione di Alberto Guiducci – domenica 28 gennaio ore 21, Teatro degli Atti.

L’incontro pubblico al Teatro Galli – giovedì 25 gennaio

Per condividere con la cittadinanza il significato dell’Attività di Educazione alla Memoria, ripercorrendone la storia con i ricordi di tanti che hanno contribuito a scriverla, giovedì 25 gennaio alle 17.30 si terrà al Teatro Galli un incontro pubblico. Sarà l’occasione per ascoltare l’esperienza degli studenti e studentesse che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz del Comune, insieme al Sindaco Jamil Sadegholvaad e una breve lectio magistralis della professoressa Milena Santerini, già Coordinatrice Nazionale per la lotta all’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che parlerà di “La metamorfosi dell’odio: antisemitismo e razzismo oggi”.

Giorno della Memoria – sabato 27 gennaio, gli appuntamenti

La Cerimonia

Alle ore 10.30 è prevista la commemorazione del Giorno della Memoria nel parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, via Madrid. La cerimonia di deposizione di una corona di alloro si svolgerà al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e di una delegazione studentesca.

La mostra “I fumetti e la Shoa”

Per la ricorrenza del Giorno della Memoria, c’è grande attesa per l’arrivo da Parigi di una grande mostra a cura del Mémorial de la Shoah, I fumetti e la Shoah. L’immagine a servizio della memoria – 27 gennaio-10 marzo, Sala Isotta Castel Sismondo, in collaborazione con Fellini Museum – che presenterà oltre 2000 comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich. Tra le tante opere esposte in riproduzione e con alcuni pezzi originali, dei veri e propri cult come Capitan America e Topolino, il giornalino fascista il Balilla, la Storia dei 3 Adolf del giapponese Osamu Tezuka, le avventure del fattorino belga Spirou, il dirompente Maus di Art Spiegelman, ma anche varie pubblicazioni realizzate insieme ai sopravvissuti. Tra questi, Ginette Kolinka in Francia e Liliana Segre in Italia. Sonoprevisti due incontri di formazione per gli insegnanti e visite guidate per le scuole a cura di Isrec Rimini.

A corredo della mostra è in programma la proiezione di un cartone animato per le scuole elementari dal titolo “ARF”, di Simona Cornacchia e Anna Russo, prevista per la mattina del 27 gennaio, alle ore 10.00 al Teatro degli Atti di Rimini (a cura di Cartoon Club).

Anche la letteratura per ragazzi è protagonista di un ciclo di appuntamenti che dal 25 gennaio al 25 marzo porteranno a Rimini alcuni fra gli autori e le autrici più amati dal pubblico dei giovanissimi (Daniele Susini e Fulvia Alidori con Anna Sarfatti, Daniele Aristarco, Frediano Sessi, Tommaso Percivale), tutti promossi dalla Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con Libreria dei Ciliegi17 e di Mare di Libri. Completa la rassegna, la presentazione dell’opera “È presa la decisione di espatriare. Storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra”, di Francesca Panozzo (lunedì 29 gennaio 17.30, Cineteca comunale, in collaborazione con Isrec) in dialogo con Laura Fontana.