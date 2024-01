A far scattare le indagini diverse segnalazioni da parte dei residenti

Nel pomeriggio di sabato, nel corso di mirato servizio antidroga nella zona di San Giuliano di Rimini, i Carabinieri della Sezione Operativa del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto per l’ipotesi di accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di detenzione di 2 banconote contraffatte, un giovane straniero con regolare permesso di soggiorno, attualmente senza fissa dimora.

In particolare, a seguito di numerose segnalazioni degli esercenti della zona e residenti, i militari avevano posto in essere un’attività investigativa con pedinamenti e servizi di osservazione, conclusasi nel pomeriggio di sabato. Il giovane veniva notato all’interno di un’autovettura che era parcheggiata da diverso tempo senza mai muoversi e con i vetri parzialmente oscurati. Alla vista del giovane all’interno del veicolo, è scattato l’intervento dei militari che, dopo un breve tallonamento, lo hanno fermato.

L’immediata perquisizione personale alla ricerca dello stupefacente dava esito negativo ma permetteva di rinvenire una somma di denaro di 350 euro, il cui possesso non veniva giustificato nell’immediatezza, mentre la successiva perquisizione all’autovettura consentiva di rinvenire all’interno di un contenitore in plastica due involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina, dal peso complessivo di circa 11 grammi e materiale vario per il confezionamento, nonché due banconote ritenute false in quanto presentavano lo stesso numero di serie, il tutto sottoposto a sequestro in quanto ritenuto pertinente ai reati.

Il ventenne straniero, al termine degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto sia per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che per il possesso delle due banconote contraffatte, nonché trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini, in attesa dell’udienza direttissima fissata per la mattinata odierna