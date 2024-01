Dal 1° febbraio riparte a Riccione il corso gratuito riservato a 25 donne per la difesa personale a cura della Commissione Pari Opportunità e il Comando provinciale dei Carabinieri

Torna dal 1° febbraio la nuova edizione del corso di difesa personale femminile, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei Carabinieri.

Il corso prevede lezioni pratiche e teoriche tenute da istruttori qualificati con lo scopo di insegnare alle partecipanti a gestire la paura e a difendersi in maniera efficace in caso di aggressione. Le nozioni acquisite durante gli incontri permetteranno di migliorare la sicurezza personale e forniranno una preparazione di base per reagire con lucidità nei momenti di necessità e pericolo.

Il corso di autodifesa femminile è a ingresso libero ed è rivolto a donne di età non inferiore a 17 anni, fino ad un massimo di 25 partecipanti. Le lezioni si svolgono ogni martedì e giovedì, dal 1 febbraio al 5 marzo, alla palestra comunale di viale Bergamo 10, dalle ore 18.30 alle 20. Per partecipare al corso è richiesto il certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Per informazioni e iscrizioni: pariopportunita@comune.riccione.rn.it