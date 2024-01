Tutti gli appuntamenti in programma: dal teatro di prosa alla mostra dedicata a Fellini

Si apre una settimana ricca di iniziative a Rimini che culminano il 20 gennaio con il doppio appuntamento che da una parte dà il via al salone più dolce dell’anno, il Sigep, con cinque giorni di manifestazione che accolgono visitatori e buyer provenienti da tutto il mondo e dall’altra con le iniziative in occasione del 104esimo anniversario della nascita del grande regista Federico Fellini. Il 20 gennaio, Rimini offre ai visitatori la possibilità di accedere gratuitamente sia al Fellini Museum nelle due sedi di Castel Sismondo e del Palazzo del Fulgor, che al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo. Al Palazzo del Fulgor sarà possibile visitare le due mostre, Fellini Intimo, che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993, provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del maestro e sua assistente alla regia, e “Fellini/Trubbiani: E la nave va” che tra foto, schizzi e disegni, racconta la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni. Per l’occasione, sabato 20 gennaio VisitRimini propone Fellini Experience, un nuovo tour dedicato al genio del Maestro. Una vera esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum, la sognante Piazza dei Sogni e il fulgido Palazzo del Fulgor. Continuano inoltre le opportunità per rimettersi in forma con diverse iniziative sportive da fare all’aperto, a partire dalla 9^ edizione di “Sport & Cultura”, che circa una volta al mese propone una camminata guidata alla città praticando esercizi di attività funzionale e che, in occasione del compleanno di Fellini, domenica 21 gennaio esplorerà la città felliniana, con una tappa centrale al cinema Fulgor.

Tra gli appuntamenti della stagione di prosa, il teatro Galli ospita La libertà. Primo episodio, uno spettacolo, fuori abbonamento di e con Paolo Nori, racconto per parole e musica che attraversa i grandi autori della narrativa russa (sabato 20 gennaio). In occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria, e con uno sguardo ai ragazzi, martedì 23 gennaio è proposto Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere, di e con Alex Cendron, in collaborazione con Nuove Generazioni, rassegna di Teatro Ragazzi a cura di Alcantara.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA:

Fino a fine gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 63

L’altra stagione

Continua la mostra, curata da Comune di Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, che si snoda sulla duna che va dal bagno 1 al bagno 63 e diventa una lunga passeggiata poetica, con 26 plance che offrono non solo scatti di 26 fotografi e fotografe, ma anche parole e frasi di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio 2024

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Sigep. The Dolce World Expo

45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè

Sigep è l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce. Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi. Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore. Nelle Arene tematiche, infine, si riaccendono i riflettori su competizioni internazionali, dimostrazioni, talk show, workshop e incontri di formazione. 5 business communities interconnesse tra loro: Gelato, Pastry, Choco, Coffee, Backery.

Orario: da sabato 20 a martedì 23 gennaio 2024: 9.30-18.00; mercoledì 24 gennaio 2024: 9.30-17.00

Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 (Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) www.sigep.it

sabato 20 gennaio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La libertà. Primo episodio

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Fuori abbonamento

Uno spettacolo di e con Paolo Nori, racconto per parole e musica che attraversa i grandi autori della narrativa russa. Nel suo stile unico, Paolo Nori parla, racconta e si racconta, attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms e Iosif Brodskij, che con le loro opere e la loro vita hanno cantato e incarnato, forse, quell’idea di libertà che l’avvocato anarchico Pietro Gori aveva espresso così: “Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà.” L’assunto da cui parte Nori è che la teoria anarchica sia sostanzialmente basata sull’idea che l’essere umano sia buono, ed essendo un’idea difficilmente dimostrabile, l’unico modo per rivelare la sua forza è parlarne per esempi. Il discorso che lo scrittore parmigiano imposta riguardo alla libertà scorre sul filo della relazione tra noi e chi ci governa.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Domenica 21 gennaio 2024

Bagno 26 (Luogo di incontro, ore 9,30), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

9^ Edizione di “Sport & Cultura”, con partenza dalla cupola del Bagno 26. Una camminata guidata da una personal trainer e da una guida che attraversa la città con tappe ai monumenti di Rimini e che sarà dedicata alla figura di Federico Fellini. E’ consigliato un abbigliamento comodo. Ore 9.30 A pagamento. Info: www.facebook.com/elen.souza.030?locale=it_IT

martedì 23 gennaio 2024

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Fuori abbonamento

In occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria e sempre con uno sguardo ai ragazzi è proposto Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere, di e con Alex Cendron. In collaborazione con Nuove Generazioni, rassegna di Teatro Ragazzi a cura di Alcantara. Il 9 aprile 1928 Mussolini firma il decreto n. 696 di modifica alla legge sull’Opera Nazionale Balilla e dichiara la soppressione totale dello scoutismo in Italia. A Milano, un gruppo di giovani adolescenti scout decide di disobbedire a una legge che sente ingiusta e inizia un lungo periodo di attività clandestina, una vera e propria resistenza giovanile. Forse la prima forma di resistenza giovanile al fascismo. L’avventura, lunga 17 anni, porterà il gruppo a mantenere accesa la fiamma dello scoutismo in Italia e li farà diventare giovani uomini di pace: dopo l’8 settembre 1943 diventeranno promotori di un gruppo di aiuto per ricercati, ebrei, prigionieri politici e renitenti alla leva, che sotto il nome di OSCAR salverà migliaia di persone dal nazifascismo. Una storia semplice e coinvolgente, una storia di ragazzi che quando tutto sembrava perduto hanno deciso di non abbassare la testa, perché tutti possono dare il loro contributo. Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con Alex Cedron.

Ulteriori informazioni su: memoria.comune.rimini.it/news/proposte-teatro

Orario: alle ore 10 spettacolo riservato alle scuole; alle ore 20.30 spettacolo fuori abbonamento Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Il calendario giorno per giorno:

Tutti i martedì 2024

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 16 gennaio, I clowns, di Federico Fellini (Italia 1970, 93′)

martedì 23 gennaio, Giulietta degli spiriti, di Federico Fellini (Italia 1965, 120′)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 16 e mercoledì 17 gennaio 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Urbs picta. Giotto e il sogno del Rinascimento

Il lungometraggio di Francesco Invernizzi trasporta gli spettatori in un suggestivo scenario: Padova, anno 1302. Il maestro del Tardo Medioevo Giotto arriva nella città veneta. Il pittore era stato chiamato dai frati minori della Basilica di Sant’Antonio su indicazione dei confratelli di Assisi. All’epoca, le Repubbliche Marinare erano al massimo del loro splendore, e attiravano numerosi artisti, invitati a decorare chiese e palazzi; ma l’arrivo di Giotto ebbe un impatto senza precedenti, dando avvio a uno sviluppo artistico come mai prima di allora. I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: martedì 16 gennaio alle ore 21; mercoledì 17 gennaio alle ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 19 gennaio 2024

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Officina Musica Rimini

AMORE E PSICHE e il concerto dei 4 Elementi

Continuano gli appuntamenti di “Officina Musica Rimini”, il progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del nostro territorio. Venerdì 19 gennaio è la volta di Giosef, ovvero Giuseppe Oppedisano, cantautore classe 1982 nato a Torino, ma dal 2017 adottato in Romagna dalla città di Rimini. Nel 2022 è uscito il suo terzo e ultimo progetto discografico “Amore e Psiche”. Ne “il concerto dei 4 elementi” presenta i brani di “Amore e psiche” attraverso un viaggio nei 4 elementi: Acqua, Fuoco, Terra, Aria… con una sorpresa interattiva finale attraverso una rivisitazione contemporanea di 2 bajan, canti sacri in sanscrito (presenti anche nell’album e che hanno segnato la storia del cantautore). Durante l’esibizione Giosef è accompagnato da una band formata dal piano, chitarra, basso, batteria o percussioni e un trio d’archi, con ospiti a sorpresa. Sia l’album che l’evento sono prodotti e sostenuti dall’etichetta discografica Yourvoice Records di Rimini. I biglietti sono disponibili on line su: www.ticketone.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: http://teatrogalli.it/news/rimini-officina-musica-nuovi-appuntamenti

venerdì 19 gennaio 2024

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Un altro domani

Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive

Un docufilm di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi che indaga nel profondo delle relazioni intime, per comprendere dove e perché la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l’esistenza. Come si può prevenire la violenza, come si può immaginare un altro domani? Un grande affresco umano, composto dalle testimonianze degli autori di violenza, delle vittime di maltrattamenti, degli orfani di femminicidio e di tutti coloro che ogni giorno si occupano del problema. Saranno presenti Chiara Bellini, vice Sindaca del Comune di Rimini, la regista del docufilm Cristiana Mainardi ed Elvira Ariano del centro antiviolenza di Rimini ‘Rompi il Silenzio’. Modera il giornalista Paolo Angelini.

Ore 17.00 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

sabato 20 gennaio 2024

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

CineBaby con Merenda

Continua al Cinema Settebello la rassegna dedicata ai film per bambini con la proiezione seguita dalla merenda. Il prossimo appuntamento è con Le avventure di Peter Pan, di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske (USA, 1953). Biglietti on line disponibili su: www.liveticket.it/cinemasettebello

Ore 14.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it

domenica 21 gennaio 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema Tiberio: Giselle

Dutch National Ballet di Amsterdam

Giselle racconta la storia di una giovane contadina che si innamora di un nobile già fidanzato che le nasconde la sua vera identità; questo amore, che si rivelerà impossibile, farà impazzire di disperazione l’ingenua Giselle. Il balletto con la musica di Adolphe Adam e le coreografie di Jean Coralli e Jules Perrot, vede esibirsi i primi ballerini Olga Smirnova e Japoco Tissi. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

martedì 23 gennaio 2024

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Ninotchka

Versione originale sottotitolata

Proiezione della versione originale in inglese con sottotitoli in italiano del film ‘Ninotchka‘ di Ernst Lubitsch (USA 1939). Con Melvyn Douglas, Alexander Granach, Greta Garbo, Bela Lugosi, Ina Claire, Sig Ruman. Biglietti disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemasettebello

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it



MOSTRE

Fino al 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

Mostra: Fellini intimo: disegni e parole

Inaugurata la mostra con quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni. La raccolta di disegni che fanno parte della collezione viene esposta per la prima volta in Italia per iniziativa del Museum Fellini e della Cineteca del Comune di Rimini, dopo essere stata in mostra al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, al Museo di Beaux Arts di Nancy, alla Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca. Info: www.fellinimuseum.it

Fino al 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

“Fellini/Trubbiani: E la nave va”

In mostra oltre quaranta pezzi, tra foto, schizzi e disegni, che raccontano la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni e che è diventato il simbolo del Fellini Museum: il rinoceronte, o meglio, la rinocerontessa ammalata d’amore, prima chiusa nella stiva poi, nel finale, in salvo sulla scialuppa. A Valeriano Trubbiani, scultore e incisore, si devono anche l’invenzione e la realizzazione della corazzata austroungarica.

Ingresso compreso nel biglietto del museo. Info: www.fellinimuseum.it

fino a domenica 25 febbraio 2024

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Aspettando il Museo che verrà

Allestimento di una selezione delle ceramiche medievali e malatestiane in attesa che saranno completati i lavori che muteranno il volto del primo piano del Museo della Città.

Ripensare l’allestimento di un museo è un’occasione unica per riprendere in mano, non solo le opere d’arte, che hanno il privilegio di essere state oggetto di anni di studi prestigiosi, ma soprattutto quei manufatti artistici ‘minori’, frutto delle mani esperte di antichi artigiani. Questi oggetti rimasti immobili per anni nella sezione loro assegnata dagli studiosi, ora possono essere osservati da prospettive diverse e raccontare i frammenti di vita quotidiana delle donne e degli uomini che li hanno fabbricati ed utilizzati. Un viaggio brevissimo, fatto di spunti e suggestioni da approfondire nel Museo che verrà. Orario: da martedì a domenica ore 10-13 e 16-19

Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/eventi/musei-festa

Fino al 30 maggio 2024

Rimini Palacongressi, via della Fiera

PERL_ARTE

Spazio Convivio: Mostra di Alessandro La Motta

Con PERL_ARTE, la rassegna di mostre ed esposizioni del Palacongressi di Rimini, lo spazio Convivio si apre all’arte e propone la mostra di Alessandro La Motta, visitabile su prenotazione.

La mostra è curata da Matteo Sormani / Art Preview / Augeo Art Space.

Info: www.riminipalacongressi.it/visita/palas_perlarte/palas_perlarte_lamotta

Fino a febbraio 2024

Fondazione San Giuseppe, c.so d’Augusto, 240 – Rimini centro storico

Intrecci: Parole a colori

Una mostra gioco, a cura delle Associazioni La Bottega Culturale e Ludoteca delle Parole. Un’azione di co-progettazione di “Intrecci: relazioni e partecipazione per una cittadinanza accogliente” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato con altre realtà associative del Terzo Settore: Ippogrifo, EduAction, Noi Donne, La Filigrana, SOS Taxi, Fondazione San Giuseppe e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università̀ di Bologna sede di Rimini. Una mostra interattiva dedicata ai bambini dai quattro ai sette anni per giocare tra emozioni e relazioni; ad accompagnare i sentieri di parole e illustrazioni sono personaggi e musiche tratti dai libri di Fulmino Edizioni, casa editrice indipendente dedicata all’infanzia.

“Parole a colori” è aperta alle Scuole dell’Infanzia e alle Primarie (I e II anno) del territorio, previa prenotazione a paroleacolori2023@gmail.com La mostra è attiva da novembre a febbraio e gli incontri sono dedicati oltre che agli Istituti scolastici, anche agli utenti del progetto Intrecci.

Info: paroleacolori2023@gmail.com www.facebook.com/events/659302729643563/662215866018916?active_tab=about

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it