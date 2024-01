Il nuovo tratto di ciclabile, lungo complessivamente 700 metri per una spesa complessiva di 450.000 euro

Vedrà presto la luce il progetto per il collegamento ciclabile della via Tavoleto fino a Misano Cella. Dopo la realizzazione del primo tratto a Villaggio Argentina e dopo il collegamento, in due step, fino a Casette, la giunta comunale ha approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori dell’ultimo tratto, quello che da Via Ca’ Raffaelli (Casette) arriva a Via San Giovanni (La Cella).

Il nuovo tratto di ciclabile, lungo complessivamente 700 metri, avrà, come quelli già realizzati, una larghezza di 2,50 metri, in sede separata e protetta. L’intervento comprende anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 450.000 euro.

Il Comune ha già acquisito le aree necessarie per l’esecuzione dell’opera ed è attualmente in corso la fase di gara per l’affidamento dei lavori.

“È il completamento di un progetto atteso da diversi anni che, finalmente, troverà esecuzione nei prossimi mesi – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Grazie alla realizzazione dell’ultimo tratto avremo un collegamento ciclo-pedonale completo da Villaggio Argentina fino a La Cella, lungo una strada provinciale oggettivamente molto trafficata e che, sino ad ora, non aveva sufficiente spazio per pedoni e ciclisti”.