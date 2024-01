Le manette ai polsi sono scattate a seguito di numerose segnalazioni che hanno portato i militari a pedinamenti e attività di indagine

Nel pomeriggio di ieri 10 gennaio 2024, i Carabinieri della Sezione Operativa del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno tratto in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/1990) un giovane, in Italia per motivi turistici, domiciliato in un albergo di Bellariva.

A seguito di numerose segnalazioni degli esercenti della zona e residenti, i militari avevano posto in essere un’attività d’indagine (pedinamenti e servizi di osservazione) conclusasi nel pomeriggio di mercoledì. Il pusher veniva sorpreso, in flagranza di reato, mentre stava cedendo una dose di cocaina a un giovane riminese. A questo punto è scattato l’intervento dei militari che hanno fermato all’interno di un supermercato il pusher ed il giovane acquirente, quest’ultimo a richiesta dei militari consegnava spontaneamente la sostanza stupefacente appena acquistata, mentre il pusher aveva ancora in mano la banconota da 50 euro frutto della cessione, nonché un’altra banconota da 50 euro verosimilmente frutto di una precedente vendita.

L’immediata perquisizione personale permetteva di rinvenire altre tre dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina che il pusher nascondeva addosso, mentre la successiva perquisizione domiciliare, effettuata in un’altra abitazione poco distante che il pusher non aveva indicato ai militari, ma che era stata individuata a seguito dei pedinamenti effettuati nei giorni precedenti, permetteva di rinvenire ulteriori 15 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 3.100 euro circa in contanti, il tutto sottoposto a sequestro, in quanto ritenuto pertinente al reato. Il giovane riminese sentito a sommarie informazioni dai militari riferiva di aver comprato nell’ultimo anno circa 100 volte dallo stesso individuo. Il pusher, ventiquattrenne, al termine degli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini, in attesa dell’udienza direttissima fissata per stamattina.