La ragazza è stata rintracciata dopo ore di ricerche e si è scoperto che non era mai stata a Rimini

Aveva telefonato ai carabinieri dicendo di volerla fare finita gettandosi nel porto ma in realtà chiamava da un Comune vicino a Roma. Ora rischia una denuncia per procurato allarme la 32enne che ha messo in moto una disperata macchina di ricerche da parte delle forze dell’ordine. Carabinieri, vigili del fuoco e guardia costiera, infatti, sono stati impegnati in ore di setacciamento alla ricerca della ragazza.

I carabinieri durante l’attività di indagine per risalire alla giovane hanno scoperto l’ identità della presunta suicida, una ragazza di 32 anni affetta da problemi psichiatrici, che risiede nel Lazio. Sono dunque riusciti a mettersi in contatto con i familiari della donna accertandosi che fosse al sicuro. In passato aveva già minacciato di farla finita. Nelle ultime settimane, la 32enne non è mai stata a Rimini.