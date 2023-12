Il bilancio dei controlli nel fine settimana per la prevenzione agli incidenti stradali da parte della Polizia Locale di Rimini

Sono stati oltre 30 i conducenti fermati nel fine settimana nei servizi di prevenzione agli incidenti stradali messi in campo da diverse pattuglie della Polizia Locale di Rimini, con 11 patenti sospese per guida in stato d’ebbrezza.

Un’attività che nella notte fra venerdì e sabato scorso ha consentito agli agenti in borghese della squadra giudiziaria di fermare e sottoporre al test dell’etilometro – in un posto di controllo a Miramare, sulla via Principe di Piemonte – circa 20 conducenti di veicoli, 9 dei quali trovati positivi al test dell’etilometro. Gli altri controlli sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana sulla via Circonvallazione Occidentale, che hanno ritirato altre 2 patenti di guida.

In tutto le violazioni riscontrate all’articolo 186 del Codice della strada, che vieta la guida in stato d’ebbrezza e prevede la sospensione della patente di guida, sono state 11. Tra queste, 3 ritiri di patente hanno riguardato la sanzione amministrativa con la multa di 544 € e la sospensione da 3 a 6 mesi.

Sono state 9, invece, le patenti sospese, che hanno attivato la procedura penale che fa scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto i conducenti sono stati trovati con un tasso superiore allo 0.8 g/l. Per loro, oltre alla possibilità dei lavori socialmente utili, è prevista una sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad 1 anno. Uno di essi, che ha fatto registrare all’etilometro il valore di 1,50 g/l, è stato sanzionato successivamente alla rilevazione di un sinistro stradale.