Il portacolori del Rally Team Azzurrorosa di Rimini, vittima di un grave incidente in ottobre, non porterà in gara la nuova Suzuki V-Strom 800DE. Debutto rinviato a marzo 2024

C’eravamo lasciati a settembre con un Mirco Bettini pronto ad affrontare la tappa sarda del Campionato Italiano Motorally per preparare il grande appuntamento d’inizio 2024: la partecipazione all’Africa Eco Race. Un maledetto incidente in allenamento ha costretto il centauro verucchiese del Rally Team Azzurrorosa di Rimini a rivedere tutta la sua agenda. “Mi sono fatto male in Tunisia, a ottobre, durante i test sulla sabbia della Suzuki V-Storm 800DE, la moto che avrei dovuto portare in gara per la prima volta in Sardegna e poi in Africa- racconta Bettini. – Ho subito un’importante lesione al ginocchio sinistro; i legamenti crociati si sono rotti; il collaterale esterno si è lesionato e quello interno si è rotto. La tappa dell’Italiano è inevitabilmente saltata. Ho provato comunque a recuperare per l’Africa Eco Race ma la condizione non c’è e non si può partecipare per ritirarsi dopo una o due tappe. Non sarebbe rispettoso nei confronti di Suzuki, di Ugolini Motorciclo che mi ha messo a disposizione la moto e di chi ci ha lavorato su duramente”.

La messa a punto della Suzuki V-Storm 800DE ha risentito del tuo stop? “Ci siamo fermati nello sviluppo ma tutto quello fatto prima dell’incidente è stato messo a regime. Si è continuato a lavorare e l’assetto della moto è stato completamente cambiato. La scorsa settimana sono risalito in sella per un test su strade bianche e pietrose e abbiamo costatato che la moto va bene ed è performante. Sono rimasto in sella per un’ora. È stato bello ma in quel momento mi sono reso conto di non essere nelle condizioni fisiche sufficienti per affrontare una gara nel deserto. Quindi, tutti assieme abbiamo deciso di lasciar perdere l’Africa Eco Race d’inizio 2024 e di partecipare a quella 2025. Ma in Africa torneremo già a marzo per il Lamas Rally e poi per il Motorally & Raid TT”.

“In ogni caso – prosegue Bettini – saremo alla partenza dell’Africa Eco Race 2024 a Montecarlo per salutare gli amici al via. Poi voleremo in Africa per rivedere tutti a fine gara ma, soprattutto, per due giorni andremo nelle scuole destinatarie dei fondi raccolti per il progetto “Rolling to Dakar” della Fabrizio Meoni Onlus al quale noi del Rally Team Azzurrorosa partecipiamo. Consegneremo simbolicamente quanto raccolto finora e il prossimo anno doneremo il resto”.

La Suzuki V-Storm 800DE non rimarrà però “inattiva”: sarà esposta allo stand Suzuki al MBE (Motor Bike Expo) di Verona dal 19 al 21 gennaio e sarà presentata in conferenza stampa alle testate di settore.