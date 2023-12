Sta per aprirsi un’altra fase del percorso che porterà la città a dotarsi del nuovo strumento urbanistico, con i cittadini, i portatori di interesse, le categorie che potranno presentare le loro osservazioni alla proposta di piano

Sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, tutti gli atti relativi alla proposta di nuovo piano dell’arenile del Comune di Rimini assunta dalla Giunta nell’ultima seduta. Dopo il passaggio in Giunta infatti sta per aprirsi un’altra importante fase del percorso che porterà la città a dotarsi del nuovo strumento urbanistico, con i cittadini, i portatori di interesse, le categorie che potranno presentare le loro osservazioni alla proposta di piano. La documentazione completa, compresa di allegati grafici ed elaborati tecnici, è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente accedendo dalla pagina “pianificazione e governo del territorio” – “strumenti urbanistici”. Il link completo: https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/pianificazione-generale/nuovo-piano-dellarenile La proposta è già stata oggetto nella sua fase di elaborazione e di definizione di un corposo percorso di ascolto e partecipazione che si è sviluppato per diversi mesi attraverso incontri, consultazioni e tavoli tecnici che ha consentito di raccogliere contributi utili da operatori, enti, organizzazioni. Un’azione che è stata utile per arricchire il quadro conoscitivo e condividere gli obiettivi di un piano che ha l’ambizione di rinnovare la spiaggia, in una prospettiva di naturalizzazione, sostenibilità, servizi. La delibera di assunzione della proposta della giunta e l’annessa relazione generale sarà disponibile fino al 30 dicembre anche sull’albo pretorio on line del Comune.