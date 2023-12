Gli esiti dei controlli da parte dei Carabinieri

Nell’ambito dei servizi di vigilanza del territorio per contrastare la delittuosità connessa con gli illeciti in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione hanno proceduto nella nottata di ieri al controllo di diversi soggetti nei pressi dei locali da ballo.

Proprio, nelle vicinanze di uno di questi, sono stati fermati alcuni giovani a bordo di un “taxi” non regolare e due di loro sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Condotti successivamente in caserma a Riccione per gli ulteriori accertamenti, occultato nell’imbottitura del giubbino di uno di questi, sono state trovate ben 16 dosi di cocaina, pronte per essere cedute. Quindi, i Carabinieri hanno proceduto a perquisire la camera del residence occupata da questo soggetto straniero e hanno rinvenuto 27 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga. Per lui si è proceduto all’arresto in flagranza e, così come disposto dal Magistrato di turno presso la Procura di Rimini, nella mattinata di oggi sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per la celebrazione del rito direttissimo.

In tale contesto, altri 2 giovani sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative.