Letture animate, incontri, progetti con le scuole, laboratori creativi, la nuova fototeca. La vicesindaca Villa: “Diamo grande attenzione alle giovani generazioni ma anche a tutti coloro che cercano un punto di riferimento per il sapere e la conoscenza”

Iniziative per grandi e piccoli, laboratori e incontri, progetti dedicati ai giovani e un approccio innovativo alla divulgazione della cultura e del sapere fanno della Biblioteca comunale di Riccione un luogo speciale di progettualità, di confronto e stimolo per le nuove generazioni, un punto di riferimento nel panorama culturale del territorio.

Nel 2023 la biblioteca ha realizzato un interessante programma di iniziative con particolare attenzione verso le attività e i progetti dedicati ai giovani e ai bambini: le letture animate per i piccoli lettori, gli incontri e i progetti con le scuole, i laboratori creativi e il corso di fumetto che hanno coinvolto migliaia di ragazzi. Fra le iniziative più amate e attese le rassegne di letture animate estive “Storia e storie in spiaggia” realizzare con il Museo del Territorio, “Storie tra le nuvole” che ogni anno accompagna i bambini nel periodo delle feste natalizie con le sue favole divertenti e il personaggio amatissimo di Zia Natalina. Fra i diversi progetti destinati ai giovani, la biblioteca ha realizzato nel corso del 2023 il percorso di alternanza scuola-lavoro “Professione bibliotecario” rivolto alle classi terze del Liceo Volta-Fellini di Riccione. Anche il 2024 si annuncia interessante per i giovanissimi con il progetto in cantiere “Gruppo teen”, il gruppo di lettura per teenager che si terrà una volta al mese a partire dal 22 gennaio alle ore 17.

Il “Rifugio letterario” e “Il Vicolo”

Agli appassionati di lettura la biblioteca ha dedicato due appuntamenti, il “Rifugio letterario” e “Il Vicolo”, una serie di incontri di confronto e scambio di idee e suggestioni sui libri che i lettori si propongono di leggere di volta in volta. Anche il prossimo anno riserverà dei momenti speciali per gli amanti della letteratura con gli incontri con gli autori che ogni anno coinvolgono migliaia di lettori. Gli appuntamenti si svolgeranno da gennaio fino a metà febbraio 2024.

Fototeca e pagina Instagram della Biblioteca

Fra le novità del 2023 al Centro della Pesa ci sono l’inaugurazione della Fototeca, con la raccolta delle riproduzioni fotografiche della città dall’Ottocento agli Ottanta del secolo, e l’apertura della pagina Instagram della biblioteca che, con un linguaggio nuovo e contenuti dinamici, avvicina i giovani alla cultura.

La pagina Instagram della Biblioteca di Riccione, che integra la già esistente pagina Facebook nella comunicazione online, è uno spazio giovane, colorato e dinamico che, oltre a promuove le iniziative in programma, propone contenuti pensati appositamente per il canale social e confezionati con un linguaggio da Gen Z: dai trend di #bookstagram ai meme, dai reels di tendenza come “La Biblioteca se fosse in un film di Wes Anderson” ai contenuti realizzati in collaborazione con alcuni professionisti. La pagina si affaccia al mondo esterno proponendo anche contenuti in linea con gli argomenti del momento: dall’ultimo “wrapped” che ricalca il noto appuntamento dicembrino di Spotify con le curiosità sulla classifica dei libri più letti, a momenti di attualità come la scomparsa di Michela Murgia, fino a video ispirati alle vicende del Festival di Sanremo. Una pagina che unisce il mondo “fuori” e il mondo “dentro” i social e che sa fondere, così come tutte le iniziative della Biblioteca di Riccione, la passione per i libri e la cultura a una grande creatività di contenuti e progetti.

La vicesindaca Villa: “Punto di riferimento per il sapere”

“Siamo molto soddisfatti dei grandi successi ottenuti dalla biblioteca divenuta sempre più luogo caratterizzato da una ricca offerta culturale, particolarmente attenta alle giovani generazioni ma anche a tutti coloro che cercano un punto di riferimento per il sapere e la conoscenza – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa – La nascita di nuovi gruppi di lettura per i ragazzi, l’arricchimento degli appuntamenti con gli autori, le nuove proposte di nuove attività laboratoriali e di promozione della lettura anche in relazione al nuovo spazio della Fototeca sono solo alcune delle attività che continueremo a curare con grande attenzione nel nuovo anno”.