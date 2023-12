Uno show di luci, musica e danza urbana per lo spettacolo sul ponte di viale Dante venerdì 8 dicembre

Sarà uno show di luci, musica e danza lo spettacolo che, venerdì 8 dicembre alle ore 17, farà brillare il porto e tutta la città con il tradizionale appuntamento di accensione del grande Albero di Natale sul ponte del porto canale di Riccione.

Dopo l’inaugurazione delle installazioni luminose in città e di viale Ceccarini con le casette in stile balneare e le proposte enogastronomiche di Riccione Christmas Food Experience, e dopo l’arrivo di Babbo Natale che ha preso dimora nel fiabesco Giardino sul mare in piazzale Roma, Riccione accende un altro simbolo delle festività, il Grande Albero di Natale, in un momento di condivisione e divertimento per la città e i suoi ospiti.

Lo spettacolo di accensione dell’albero sarà accompagnato dalle performance di due apprezzati artisti che vivono e operano a Riccione: Mario Reccia alias MarioRex (resident dj Peter Pan, Villa delle Rose, Vida Loca, Malindi), che dalla consolle sotto l’albero innesca la colonna sonora elettrica per il count down dell’accensione fin dentro il cuore esplosivo della festa, e la performer e coreografa Alice Atzeni, in arte Aly-Z, che insieme alle danzatrici dell’Accademia Urban Project porterà sotto l’albero di Natale un originale show di danza urbana.

L’Albero di Natale di Riccione, che brillerà sul ponte del porto canale, è una cima di abete rosso proveniente dalle Foreste Casentinesi e rientra nel ciclo sostenibile di rotazione delle coltivazioni arboree locali.

Ad unire in maniera simbolica la città intera intorno al grande abete luminoso ci saranno gli atleti delle associazioni sportive riccionesi che, in corteo da piazzale Ceccarini, si ritroveranno insieme sotto l’albero di Natale.

Precede il momento clou della festa la benedizione, alle ore 16, del tradizionale presepe realizzato a cura di Geat sulla storica imbarcazione “La Saviolina”, ormeggiata nella darsena del porto e illuminata a festa grazie al contributo del Club Nautico Riccione e della Nuova Cooperativa Ormeggiatori Azzurra.