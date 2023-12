Si potrà parcheggiare senza pagare nei piazzali Curiel e XXV Aprile e nei viali Catullo e Corridoni

A Natale la sosta in alcune aree del centro sarà gratuita durante i primi quattro giorni della settimana. La giunta comunale di Riccione ha infatti accolto la proposta di Confcommercio di rendere la sosta libera nei giorni prestabiliti in alcuni parcheggi nel cuore della città per agevolare lo shopping natalizio in centro.

Nelle giornate dal lunedì al giovedì dall’11 al 14 dicembre, dal 18 al 21 dicembre, il 27 e 28 dicembre e dal 2 al 4 gennaio, diventa gratuita la sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu di piazzale Curiel, esclusivamente nel primo piano del parcheggio interrato, in viale Catullo nel tratto compreso tra viale Ceccarini e viale Giusti, in piazzale XXV Aprile e viale Corridoni nel tratto tra viale Molari e il civico n. 4/N.

L’amministrazione rende noto che per i cittadini che hanno sottoscritto abbonamenti mensili, invernali o annuali, non sfruttabili per il periodo dall’11 dicembre al 4 gennaio, sono previste formule di validazione degli abbonamenti per i 13 giorni non utilizzati.