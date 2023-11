Il corso fornisce le competenze organizzative e strategiche a chi gestisce già un e-commerce, ma anche a chi sta valutando le potenzialità di questo strumento

E-commerce e come gestirlo. Cescot Rimini organizza il corso gratuito “Strumenti e strategie per l’e-commerce” rivolto alle attività che desiderano acquisire nuove fette di mercato. Il fatturato italiano sviluppato nel 2023 dall’e-commerce vale 54,2 miliardi di euro, oltre 6 miliardi in più rispetto al 2022. Volano le vendite in tutti i settori: turismo e trasporti (+30%), beauty (+11%), informatica ed elettronica di consumo (+8%), editoria (+8%), abbigliamento (+7%) arredamento e home living (+7%). il numero di consumatori digitali si è stabilizzato a 33 milioni.

Affiancare un sito e-commerce a un negozio fisico conviene? Come si può allargare il business con uno store online? Quali sono gli strumenti che possono aiutare nella gestione dell’e-shop? A queste e altre domande sarà possibile dare risposta grazie a questo corso finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

Il corso fornisce le competenze organizzative e strategiche a chi gestisce già un e-commerce, ma anche a chi sta valutando le potenzialità di questo strumento. Permette infatti di pianificare e gestire un progetto di e-commerce senza perdere di vista i propri obiettivi anche con un budget limitato e facili strumenti informatici.

Al termine del corso i partecipanti potranno avere anche una consulenza personalizzata, sempre gratuita con l’esperto Dario Tana, per analizzare il proprio caso concreto.

Il corso è rivolto a titolari/soci, collaboratori familiari, consulenti e liberi professionisti nonché dipendenti di aziende che operano in Emilia-Romagna.

Per iscriversi:

https://www.cescot-rimini.com/it/corsi/1442/STRUMENTI-E-STRATEGIE-PER-LE-COMMERCE.html

Per informazioni: Flavia Degan 0541/441928 oppure flavia@cescot-rimini.com.