L’amministrazione comunale montefiorese acquisirà al proprio patrimonio lo stabile di proprietà della parrocchia di San Michele Arcangelo di Morciano di Romagna

Un traguardo storico per Montefiore Conca, che porterà nel prossimo futuro alla riapertura del circolo di Serbadone, realizzando così un sogno condivisio da tantissimi cittadini.

Nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 15 novembre, è stata approvata la riqualificazione del complesso immobiliare al servizio dell’impianto sportivo di Santa Maria della Neve (Serbadone). L’amministrazione comunale montefiorese acquisirà al proprio patrimonio lo stabile di proprietà della parrocchia di San Michele Arcangelo di Morciano di Romagna, ponendo così ufficialmente le basi al rilancio del circolo di Serbadone. L’approvazione del progetto da parte del Consiglio è stata accolta con grande entusiasmo da una rappresentanza di cittadini montefioresi che hanno preso parte alla seduta.

“La riqualificazione del complesso immobiliare di Santa Maria della Neve – spiega il sindaco Filippo Sica – era uno dei punti focali del programma elettorale con cui ci siamo presentati alle ultime elezioni amministrative. Fin dal primo giorno ci siamo messi all’opera per poter dare seguito a quella che era un’esigenza sentita nella comunità montefiorese. Il percorso, durato nel complesso quattro anni, si è concluso l’altra sera, in Consiglio Comunale, coronando quello che è stato un lavoro di squadra, che ha visto fianco a fianco amministratori e responsabili degli uffici comunali. Il circolo sportivo ricreato di Serbadone è stato a lungo un punto di riferimento per la cittadinanza montefiorese ed è per noi motivo di orgoglio poter finalmente mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a restituirlo, completamente rinnovato, ai nostri concittadini. Il campo sportivo, il circolo, la grande sala, il giardino… torneranno così ad essere il cuore pulsante della frazione e luoghi di ritrovo e socialità per l’intera popolazione. Anziani, famiglie e bambini avranno nuovamente un centro di aggregazione presso il quale trascorrere serenamente e in amicizia il tempo libero, tra una chiacchiera e l’altra. Era una promessa che ci eravamo impegnati a mantenere e che finalmente potrà vedere la realizzazione“.