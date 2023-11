La posizione del nuovo sindacato carabinieri

Il Nuovo sindacato carabinieri Emilia-Romagna appoggia la manifestazione, organizzata dalla segreteria regionale Lazio, che si terrà il 16 novembre davanti al Viminale “per sostenere il Capitano Ultimo, simbolo della lotta alle mafie, ‘privato’ della scorta, quando invece ci si aspetterebbe che chi rappresenti e ha sempre sostenuto di essere dalla parte delle forze di polizia e della giustizia, sia al contempo sempre dalla parte dei ‘giusti'”.

Lo riferiscono Giovanni Morgese, segretario generale emiliano-romagnolo e Andrea Di Virgilio, segretario generale aggiunto. “Il benessere dei lavoratori in divisa deriva anche dalla consapevolezza di poter contare sulle tutele e le protezioni dai pericoli che derivano a causa o in conseguenza del proprio legittimo lavoro, come è senz’altro la lotta alla criminalità organizzata. La criminalità organizzata non dimentica e come sindacato ci smarrisce e sorprende, senza voler entrare nel merito, il fatto che lo Stato privi di tutele chi ha servito l’Italia in modo eccezionalmente esemplare”, aggiungono i due sindacalisti.