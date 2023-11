La dichiarazione del Presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad

“La pubblicazione dell’ordinanza commissariale n. 13 – dichiara il presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad – è sicuramente una buona notizia per il nostro territorio. Alla provincia di Rimini arrivano risorse per quasi 60 milioni di euro, con un piano articolato che risponde, finalmente, all’urgenza di interventi destinati a fronteggiare i danni provocati al sistema viario, indispensabili per la tutela della pubblica e privata incolumità. Come si può constatare dalla tabella, si tratta di un totale di 222 interventi per complessivi 59.722.284,46 euro. La Provincia sarà soggetto attuatore di 20 interventi sulla viabilità provinciale, finanziati con risorse pari a 3 milioni 350 mila euro. Sono trascorsi sei mesi dagli eventi alluvionali che hanno colpito la nostra regione e un punto fermo è stato ora fissato. Dopo le polemiche della prima fase, del tutto giustificate per risposte che i territori e soprattutto le persone, le imprese e le famiglie danneggiate e disperate non vedevano nell’immediato, il Governo finalmente ha battuto un primo colpo. Mi sento di essere grato al nominato commissario straordinario, generale Figliuolo, e alla struttura commissariale con cui, dal giorno della sua costituzione e in stretto coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e il presidente Bonaccini, abbiamo da subito collaborato proficuamente. E ritengo che siano stati molto utili, per raggiungere l’obiettivo di un piano di interventi efficace, i sopralluoghi che il generale stesso ha compiuto con noi e con i Comuni nei luoghi colpiti dall’alluvione. Ora confido che le procedure tecniche e amministrative per l’erogazione dei finanziamenti previsti nel piano possano procedere speditamente e senza intoppi. E auspico che venga, finalmente, anche emanata quell’ordinanza che dovrà avere quali destinatari delle risorse necessarie imprese e privati. Non penso sia pleonastico, infine, ringraziare ancora una volta la nostra Regione, ma oggi soprattutto i tecnici e gli amministratori dei Comuni che hanno contribuito in maniera decisiva, con un lavoro senza sosta e di assoluta professionalità, alla genesi e alla fattibilità di questo piano.”