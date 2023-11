L’esclusiva limited edition di plaid in cashmere in vendita sulla piattaforma e-commerce per l’alto artigianato made in italy

Continua per il secondo anno, la straordinaria collaborazione tra Artemest, Cariaggi e San Patrignano, che vede protagonista la sostenibilità. Un progetto all’insegna del saper fare artigianale e della responsabilità sociale. Dalla collaborazione di queste tre realtà nasce infatti TerraMadre, una capsule collection di plaid, realizzati a mano con il pregiato cashmere di Cariaggi, pezzi unici che saranno in vendita in esclusiva su Artamest.com a partire da inizio novembre.TerraMadre è una collezione di plaid realizzati a mano dai ragazzi della comunità di San Patrignano, che secondo un programma quadriennale sono stati formati internamente dalla comunità per intraprendere un mestiere artigianale.Il progetto TerraMadre nasce proprio con la finalità di rappresentare un’opportunità per questi giovani di apprendere un mestiere prezioso e di contribuire alla loro crescita personale e al loro recupero.La collezione TerraMadre è stata realizzata con il filato pregiato in cashmere donato da Cariaggi, che fa parte della collezione Ethical Yarn Evolution basata sul concetto di sostenibilità inclusiva quindi nel pieno rispetto della cura dell’ambiente, degli interessi sociali, dell’attività umana e del benessere degli animali. I pregiati plaid in cashmere saranno disponibili in edizione limitata a partire da inizio novembre su Artemest.com, il primo marketplace online di prodotti di alta gamma realizzati a mano in Italia, per dare così la possibilità ai propri clienti di acquistare un pezzo unico di artigianato italiano e di contribuire allo stesso tempo ad una nobile causa. Il ricavato di ogni pezzo venduto sarà infatti devoluto interamente alla comunità di San Patrignano con l’obbiettivo di promuovere l’artigianato artistico italiano. Questa collaborazione incarna la mission comune delle tre diverse realtà, cioè quella di promuovere l’arte e la cultura artigiana italiana a livello globale.Sandro Pieri, responsabile laboratori artigianali di San Patrignano: “L’idea di questo progetto è nata durante una visita ai laboratori di ricerca e sviluppo di Cariaggi. TerraMadre desidera celebrare il profondo legame con le radici della produzione tessile italiana, la connessione con la natura e l’impegno verso una produzione tessile sostenibile ed etica. Il nome richiama anche il concetto del ciclo della vita, evidenziando l’importanza delle fasi produttive che siano sostenibili e rispettino il ciclo naturale degli elementi. Siamo entusiasti che Artemest possa far conoscere tutto ciò al mondo.”

Cristiana Cariaggi, sustainability director:“Sono felice di aver donato i nostri filati per questo progetto che ha visto nascere un prodotto di indiscussa eccellenza, nel pieno rispetto dell’etica sostenibile. Questo progetto infatti rappresenta al meglio la passione e la capacità artigianale italiana” Il team di Artemest: “Artemest è entusiasta di annunciare il suo impegno continuo per promuovere prodotti e filiere sostenibili attraverso il nostro shop online. Ci dedichiamo a offrire ai nostri clienti una selezione curata di opere d’arte, artigianato e design che rispettano l’ambiente e valorizzano le tradizioni artigianali”