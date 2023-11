Cinque vetture date alle fiamme

Notte di fuoco nel cuore di Rimini. Sono state date alle fiamme 5 automobili nell’arco di poche centinaia di metri. Si tratta di quattro Fiat Panda e una Peugeot. Il piromane ha agito tra mezzanotte e un quarto e l’una e quaranta, orari rispettivamente del primo e dell’ultimo rogo, nel raggio di poche centinaia di metri. Alcune autovetture sono state completamente distrutte dalle fiamme mentre altre sono state spente prima che bruciassero completamente.

Il o i piromani hanno abito dapprima in via Circonvallazione meridionale, in via Sonnino, in via Machiavelli, in via Crispi e in via Roma all’incrocio con via XXII Giugno. Le telecamere che controllano il centro cittadino potrebbero essere determinanti nel risalire ai responsabili.