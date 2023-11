Quando ci saranno indagati sarà comparato. Sentito un vicino, nel fine settimana previsto l’ascolto di altre testimonianze

Potrebbe essere arrivata una svolta nel delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre nel seminterrato del condominio di via Del Ciclamino, immobile nel quale viveva. Sono state, infatti, isolate tracce di Dna sul corpo e sugli indumenti. Questo sarà comparato quando vi saranno indagati. Al momento, infatti, nessun nome compare nel registro degli indagati.

Un vicino di casa di Pierina Paganelli è stato sentito dagli inquirenti per alcune testimonianze raccolte dalla trasmissione televisiva “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano e trasmessa in fascia pomeridiana su Rai 1. Ai microfoni dell’inviato Rai ha raccontato cosa avrebbe sentito nella notte in cui è stata uccisa la 78enne. “Ho sentito una tapparella che si alzava piano – ha raccontato al giornalista della rete ammiraglia – e dopo un po’ una lavatrice che faceva il suo ciclo”. Rumori che, spiega il giornalista de La vita in diretta, potevano arrivare dall’appartamento di Duilio, padre di Manuela Bianchi. Il vicino di casa che ha reso questa testimonianza agli inquirenti lunedì, proprio nelle stesse ore in cui Manuela Bianchi veniva sentita in Questura, aveva udito anche dei lamenti ai quali sul momento non aveva dato importanza e che aveva attribuito a pianti di un cane o un gatto. La mattina successiva, una volta saputo dell’omicidio della vicina, ha ripensato a quei lamenti riconducendoli alle grida di Pierina.

Da domani potrebbero essere ascoltate altre testimonianze, tra cui quella della figlia di Manuela Bianchi, la nuora che la mattina del 4 ottobre ha trovato il cadavere di Pierina.