Al momento non c’è nessun nome iscritto nel registro degli indagati. Il colloquio è servito per precisare alcuni elementi

Continuano serrate le indagini per dare un nome al killer di Pierina Paganelli, la 78 enne uccisa il 3 ottobre scorso in via del Ciclamino, nel seminterrato del condominio nel quale viveva. Ieri la nuora, Manuela Bianchi ha avuto un lungo colloquio con gli investigatori durato oltre 10 ore. Come ha spiegato al Resto del Carlino Davide Barzan, consulente dell’avvocato Nunzia Barzan che rappresenta la nuora Manuela, il fratello Loris Bianchi e il vicino di casa Louis Dassilva, si è trattato di “un colloquio per precisare alcuni elementi. La Bianchi non è indagata e al momento è stata sentita come persona informata sui fatti”.

Quella di ieri è stata la terza volta che Bianchi è stata sentita in Questura pare per verificare alcuni dettagli emersi dopo il sequestro della settimana scorsa del cellulare della figlia minorenne di Manuela. La sera dell’omicidio, la giovane sarebbe stata in casa assieme alla madre e allo zio Loris.