Il programma triennale dei lavori pubblici, relativo agli interventi di riqualificazione dei luoghi di culto del Comune di Rimini si concentrerà – a partire dai prossimi mesi – in particolare nei cimiteri di Corpolò, San Vito, San Martino Montelabbate, San Lorenzo in Correggiano. Un piano di riqualificazioni e manutenzione straordinarie in cui sono inclusi anche 2 interventi importanti al Cimitero Civico, uno dei quali in partenza nelle prossime settimane.

Si tratta di un programma ben definito di lavori, ordinari e straordinari, che corrisponde a un impegno pluriennale previsto anche per il prossimo triennio, con interventi specifici, definiti a seconda delle esigenze emerse nei numerosi sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Comune. Il programma triennale dei lavori pubblici sui luoghi di culto cittadini 2023-25 prevede infatti, come per gli anni precedenti – sia per i cimiteri del forese che per il cimitero civico – riqualificazioni diversificate che in alcuni casi sono già state eseguite. In altri casi sono in corso di progettazione, oppure in fase di approvazione.

Lavori in partenza e programmati nei cimiteri del forese

Entro la fine di ottobre verranno affidate ad Anthea le manutenzioni straordinarie relative ai cimiteri di Corpolò e San Vito. Si tratta di due differenti riqualificazioni che nel primo caso riguardano alcuni lavori di ripristini e manutenzione, come il consolidamento della mura di cinta, l’impermeabilizzazione con coperture e sostituzione dei coppi degradati, il rifacimento dell’intonaco, la tinteggiatura delle facciate dei colombari, gli impianti elettrici e i vialetti interni. Interventi che sono stati stimati con un costo di circa 55 mila euro.

Nel luogo di culto di San Vito si deve intervenire per alcuni lavori simili, ma anche per differenti necessità. In questo cimitero infatti sono previsti: il rifacimento del manto di copertura, il ripristini della pavimentazione, il restauro delle facciate dei colombari, la sistemazione dei marciapiedi e altri lavori riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche. Interventi che sono stati stimati con un costo di circa 45 mila euro.

In entrambi i casi il crono programma dei lavori, concordato con Anthea, partirà dalla seconda settimana di novembre.

Entro la fine del prossimo mese invece verrà approvato il progetto di riqualificazione riferito al cimitero di San Martino Montelabbate. Un’opera stimata per un importo complessivo di 175 mila euro, che prevede il ripristino delle coperture e la sistemazione dei vialetti interni di collegamento dei vari colombari che risultano disconnessi. Successivamente all’approvazione si procederà con la gara e all’affidamento dei lavori, che presumibilmente partiranno entro il primo trimestre del 2024.

Sarà terminata invece entro la fine di novembre l’importante progettazione legata al cimitero di San Lorenzo in Correggiano. Un intervento più corposo in quanto con un investimento complessivo stimato intorno ai 470 mila euro, si provvederà ad effettuare le opere di consolidamento e restauro delle mura di cinta del cimitero che presentano instabilità, oltre che al consolidamento e restauro della cappellina cimiteriale. Conclusa la fase progettuale si susseguiranno le altre fasi di approvazione e procedura di gara, con presumibile affidamento entro il primo semestre del 2024.

Lavori previsti nei Cimitero Civico

Due invece sono le casi che riguardano il Cimitero Civico. La prima è quella riferita ad una manutenzione straordinaria che sarà affidata ad Anthea entro la fine di ottobre. Una primo progetto, che avrà un costo di circa 150 mila euro, che riguarda il restauro della cappellina di Ponente, il consolidamento di alcune lesioni vano scala e soletta e la manutenzione straordinaria del solaio al primo piano del settore di levante. Lavori, sempre concordati con Anthea, che sono al via a partire dalla prima settimana di dicembre.

Il secondo progetto di riqualificazione del Cimitero Civico – in approvazione nel mese di novembre – è riferito alla realizzazione di interventi di recupero e protezione di parti strutturali e parapetti del fabbricato adibito a colombari, posto nel settore ovest. Una manutenzione strutturale prevista con un investimento di 200 mila euro che, dopo la prevista approvazione, potrà essere messa in gara e verrà affidata probabilmente entro il primo trimestre del 2024.

“La riqualificazione dei luoghi di culto – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – è un ambito su cui intendiamo continuare a concentrare attenzione e risorse, con un piano specifico di manutenzioni ordinarie e straordinarie, come questo, che viene rinnovato ogni anno valutando le necessità. Un impegno che rientra negli obiettivi di questa amministrazione per dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini, nella consapevolezza che la cura dei luoghi del ricordo e della memoria, dove riposano i nostri cari, siano luoghi importanti per la vita di un’intera comunità. E’ un’attenzione che rivolgiamo non solo al cimitero centrale della città ma anche a tutti gli altri cimiteri del territorio, al di sopra della statale 16.”

Le celebrazioni previste dal Solenne Ottavario dei Morti nella chiesa del Cimitero Civico

In occasione delle giornate dedicate alle celebrazioni previste dal Solenne Ottavario dei Morti, anche quest’anno nella Chiesa del Cimitero Civico dedicata a San Francesco si svolgeranno diverse funzioni.

Mercoledì 1 Novembre sarà celebrata la Santa Messa per la Solennità di tutti Santi, officiata da S.E. Vescovo Nicolò Anselmi. Una funzione che si svolgerà alle ore 15.

Giovedì 2 Novembre, con inizio alle ore 15, sempre nella Chiesa Cimiteriale è prevista la Santa Messa a suffragio di tutti i Defunti, celebrata dal Vicario Don Maurizio Fabbri.

Le celebrazioni al Cimitero Centrale, previste dal Solenne Ottavario dei Morti, proseguiranno anche nei giorni successivi, fino al 9 novembre, con la Via Crucis (ore 15) e la Santa Messa (ore 15,30). Domenica 5 novembre la messa è prevista in diversi orari (9, 11 e 15,30).