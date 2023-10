Sono tante le iniziative organizzate per la giornata dedicata alla zucca

Per Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

In Emilia-Romagna i festeggiamenti sono già iniziati e continueranno fino al primo novembre. Oggi, sabato 28 ottobre, al Mercato Coperto di Campagna Amica di Porta Galliera (via Galliera 60, Bologna), dalle 10 alle 14, con il laboratorio di biscotti di Halloween a cura della società agricola Agriconcura. Per l’occasione, Agriconcura proporrà anche un menu a base di zucca.

A Ferrara, invece, oggi, sabato 28 ottobre, alle 11, al Mercato Coperto di Campagna Amica (via Montebello 43) si aspetta la festa con “È tempo di zucca!”, il laboratorio di intaglio delle zucche, con assaggi di tenerina alla zucca, consigli e ricette per riproporre i piatti a casa ed esposizione delle varie tipologie di zucca del territorio.

A Forlì, sabato 28 ottobre, alle 10,30, al Mercato di Campagna Amica, si festeggia Halloween con “Zucca, il simbolo dell’autunno”, un’esposizione delle varie tipologie di zucche con differenze e focus sulla biodiversità. La presentazione è a cura della tenuta La Fiera. Per l’occasione, ricette a base di zucca e consigli utili per usare quest’alimento anche nella cucina tradizionale.

A Modena, sabato 28 ottobre, il Mercato Coperto di Campagna Amica della Ghirlandina, propone un menu degustazione a base di zucca con l’accostamento di vini del territorio.

A Ravenna, sabato 28 ottobre, dalle 8,30 alle 12, al Mercato Coperto, vengono esposte e raccontate le varie tipologie di zucche con un focus sulla biodiversità, con l’azienda agricola Orto dei sapori. È previsto anche un laboratorio didattico in inglese “This is Halloween – crea la tua Pumpkin” in collaborazione con Dream on Language School. E, per finire, merenda contadina, con zucca in omaggio per i partecipanti.

A Reggio Emilia, domani, domenica 29 ottobre, all’agriturismo Mulino in Pietra (Casina, località Cortogno), dalle 13 alle 17 si aspetta Halloween con “Dolcetti di zucca e asinelli vagabondi”: a pranzo e per tutto il pomeriggio tanti dolcetti alla zucca. Alle 16 si potranno accarezzare gli asinelli dell’agriturismo, ascoltando la favola d’autunno dell’asino Baloo.

Nell’agriturismo Campo Rosso di Civitella di Romagna (Forlì Cesena), inoltre, fino a mercoledì 1 novembre, nell’ambito di “Zucca che ti passa”, vengono presentati ed esposti i prodotti a km0, oltre a degustazioni e laboratori per bambini con l’agrichef Katia Sandri.

Nell’agriturismo Punto Zero di Cesena, fino a mercoledì 1 novembre, l’agrichef Fabio Della Chiesa presenta le ricette di Campagna Amica con un evento dal titolo “Zuccando”.